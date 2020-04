Uriach Italy dona oltre 14mila mascherine agli operatori sanitari di Milano e Bergamo

La società, attiva nel campo della nutraceutica, esprime solidarietà a medici, infermieri e al personale sanitario impegnato in prima linea nella battaglia contro il nuovo coronavirus

Uriach Italy, azienda attiva nella ricerca e sviluppo di integratori alimentari e dispositivi medici per il benessere della persona, dà il via alla fase di consegna della donazione di 13.900 mascherine modello ffp2 destinata al personale sanitario dell’Asst Grande Ospedale Metropolitano Niguarda a Milano (10mila), e del Papa Giovanni XXIII di Bergamo (3.900).

Il progetto

L’iniziativa si inserisce nel progetto avviato da Uriach Italy lo scorso 26 marzo (#WeWillGetOverStronger), con una prima donazione all’Ospedale Niguarda composta da 700 mascherine ffp2, 20mila guanti monouso e 600 camici di protezione individuale.

Il contributo dei dipendenti

Le dotazioni, di primaria importanza per tutelare concretamente i professionisti della salute impegnati contro la diffusione epidemiologica del Covid-19, sono state acquisite anche grazie al contributo volontario di dipendenti e agenti di Uriach Italy, che hanno spontaneamente donato il corrispettivo di una giornata lavorativa per sostenere il progetto solidale. Progetto che il management di Uriach Italy sta pensando di espandere con l’ulteriore approvvigionamento di presidi sanitari da destinare ad altre strutture ospedaliere italiane.

La voce dell’azienda

Per questo motivo, commenta Roberto Cassanelli, Country Director di Uriach Italy, “Siamo convinti che la situazione che stiamo vivendo richieda la partecipazione attiva di tutti. Abbiamo voluto esprimere la nostra gratitudine ai medici e agli infermieri per l’instancabile lavoro che svolgono ogni giorno al servizio di ciascun cittadino, con la speranza che il nostro aiuto possa contribuire a sostenerli in questi momenti difficili”.

Il supporto ai dipendenti

Inoltre, il management di Uriach Italy ha deciso di stipulare una polizza assicurativa a favore dei propri dipendenti per fornire un reale sostegno a coloro che dovessero risultare positivi e ammalarsi a causa del virus, implementando così ulteriormente le misure di sicurezza e prevenzione.