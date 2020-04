Al via la prima banca italiana di farmaci cellulari per bambini malati di tumore

"Pronti al tuo fianco" è il progetto sostenuto da Fondazione Just Italia, grazie a uno stanziamento di 300mila euro. A realizzarlo, in due anni, sarà Fondazione Soleterre con il supporto operativo dell'oncoematologia pediatrica del Policlinico San Matteo di Pavia

Al via il progetto nazionale 2020 di Fondazione Just Italia, per la realizzazione della prima banca di farmaci cellulari per bambini malati di tumore. La Fondazione sostiene il progetto “Pronti al tuo Fianco”con 300mila euro. Ad aggiudicarseli è Fondazione Soleterre che svilupperà il percorso con il supporto operativo dei ricercatori di Oncoematologia Pediatrica del San Matteo.

Marco Salvatori, presidente di Fondazione Just Italia, ha commentato: “Le terapie a base di farmaci cellulari rappresentano una delle frontiere più avanzate della oncologia e della medicina moderna; siamo orgogliosi di aiutare la ricerca a compiere un ulteriore passo per salvare la vita di tanti bambini colpiti da tumore e di contribuire a un Progetto davvero unico: creare la prima Banca di farmaci cellulari in Italia”.

Due anni di lavoro

Responsabile del progetto di ricerca, che si svilupperà in due anni di lavoro, è Patrizia Comoli, direttore dell’officina di produzione cell factory dal 2016, Fondazione Irccs Policlinico San Matteo di Pavia. Operativamente, il progetto si svolgerà presso l’unità operativa complessa di oncoematologia pediatrica della Fondazione Soleterre, attraverso uno studio clinico che prevede di arruolare una ventina di piccoli pazienti oncologici provenienti da tutta Italia.

Il San Matteo dispone già dell’autorizzazione Aifa (Agenzia Italiana del Farmaco) alle procedure per la realizzazione di farmaci cellulari destinati a contrastare i patogeni fungini (i principali responsabili delle complicanze dopo un trapianto), a partire dal prelievo di cellule dal paziente o dal donatore successivamente “addestrate” in laboratorio per contrastare le infezioni.

La terapia

Per molti bambini affetti da neoplasia l’unica terapia possibile è, spesso, rappresentata dal trapianto di cellule staminali, tratte dal paziente stesso oppure da un donatore esterno. Purtroppo, anche una terapia così avanzata può comportare rischi elevati. Per scongiurare il rigetto, infatti, le difese immunitarie del bambino vengono ridotte o, addirittura, azzerate, esponendo i piccoli pazienti al rischio di infezioni virali, pericolose quanto la malattia stessa.

La scienza e la ricerca medica hanno però individuato nei farmaci cellulari, realizzati con cellule del paziente o del donatore appositamente “riprogrammate” in laboratorio, una terapia di concreta efficacia per prevenire e contrastare le infezioni. La criticità su questo fronte è rappresentata però dal tempo necessario alla produzione dei farmaci (da 20 giorni a un mese), un’attesa a volte troppo lunga per i piccoli pazienti.