Covid-19, Eg dona gel e mascherine alle farmacie comunali lombarde

La società del gruppo Stada ha effettuato la donazione ad Assofarm. A breve i farmacisti comunali della Lombardia riceveranno il quantitativo di gel disinfettanti e dispositivi di protezione

Sono in arrivo mascherine e gel disinfettanti per le farmacie comunali della Lombardia. A donarle è Eg, azienda attiva nel campo dei farmaci equivalenti, appartenente al Gruppo Stada. Nei prossimi giorni – si legge in una nota diffusa dalla società – anche i farmacisti comunali lombardi potranno beneficiare di una disponibilità di mascherine e gel disinfettanti, strumenti imprescindibili per continuare a operare con serenità, e garantire quindi ai cittadini un servizio indispensabile.

Un supporto per i farmacisti

“Con questa iniziativa – dichiara Salvatore Butti, general manager di Eg Italia – la nostra azienda concretizza i propri valori di responsabilità sociale, sostenendo il Servizio sanitario lombardo rispetto a uno degli elementi di maggior criticità di questo momento: la difficoltà di apprestare cautele adeguate per i farmacisti, che rappresentano uno degli avamposti del Servizio sanitario anche nella grande battaglia contro il coronavirus, ma proprio per questo sono fra i più esposti alle sue minacce”.

Sinergia pubblico-privato

“L’aiuto offertoci da Eg – commenta il presidente di Assofarm Venanzio Gizzi – cui rinnovo la gratitudine di tutto il nostro movimento, conferma quanto andiamo dicendo da anni: la sanità italiana potrà mantenere i più alti standard qualitativi di servizio se saprà valorizzare le relazioni tra componenti pubbliche e private del suo sistema, sviluppando sinergie all’insegna dell’interesse primario della salute del cittadino”