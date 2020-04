Covid-19, per l’Iss le acque di scarico possono essere un indicatore di focolai

A sostenerlo è uno studio condotto a Roma e Milano da un gruppo di lavoro del reparto di qualità dell’acqua e salute del dipartimento ambiente e salute dell’Istituto superiore di sanità, che sarà pubblicato a breve

Il materiale genetico del virus Sars-Cov-2 può essere trovato nelle acque di scarico. Ciò permetterebbe di usare tale tipo di campionamenti come ‘spia’ della presenza di un focolaio epidemico. A sostenerlo è uno studio condotto a Roma e Milano dal gruppo guidato da Giuseppina La Rosa del reparto di qualità dell’acqua e salute del dipartimento ambiente e salute dell’Istituto superiore di sanità, che sarà pubblicato a breve. Sul tema, peraltro, sono attivi diversi studi anche all’estero, come ha raccontato AboutPharma in un articolo pubblicato il 6 aprile.

La metodologia

“Abbiamo selezionato e analizzato per la ricerca del virus, un gruppo di otto campioni di acque di scarico raccolti dal 3 al 28 febbraio a Milano e dal 31 marzo al 2 aprile a Roma – spiega La Rosa -. In 2 campioni raccolti nella rete fognaria della zona Occidentale e Centro-orientale di Milano si conferma la presenza di Rna del nuovo coronavirus. Nel caso di Roma, lo stesso risultato positivo è stato riscontrato in tutti i campioni prelevati nell’area orientale della città. Stiamo ora estendendo la ricerca ad altri campioni di acque di scarico provenienti da una rete di raccolta in diverse regioni, costruita negli anni nell’ambito di un progetto finanziato dal Centro Nazionale di prevenzione e Controllo delle Malattie (CCM) del Ministero della Salute”.

Uno strumento in più per rilevare focolai

“Il ritrovamento – sottolinea Luca Lucentini, direttore del reparto di qualità dell’acqua e salute dell’Iss – non ha nessun rischio. Il risultato rafforza le prospettive di usare il controllo delle acque in fognatura dei centri urbani come strumento non invasivo per rilevare precocemente la presenza di infezioni nella popolazione. Nella fase 2 la sorveglianza potrà essere utilizzata per monitorare in modo indiretto la circolazione del virus ed evidenziare precocemente una sua eventuale ricomparsa, consentendo quindi di riconoscere e circoscrivere più rapidamente eventuali nuovi focolai epidemici. Una strategia già usata per altri virus, come quello della polio.

Nessun rischio per la salute

“Aver trovato Rna virale, che quindi non necessariamente rappresenta un virus infettivo, nelle acque di scarico è un risultato che non sorprende e non implica alcun rischio per la salute umana – chiarisce Lucentini -. Come evidenziato in un recente documento pubblicato dall’Istituto, il ciclo idrico integrato, cioè il processo che comprende potabilizzazione delle acque e sistemi di fognatura e depurazione, è certamente sicuro e controllato rispetto alla diffusione del virus responsabile di Covid-19, come anche di altri patogeni”.

“Il risultato – afferma il presidente dell’Iss Silvio Brusaferro – potrebbe essere d’aiuto nel controllo della pandemia. I nostri risultati si associano a quelli di altri gruppi di ricerca che, in Olanda, Massachusetts, Australia e Francia, hanno ad oggi rinvenuto tracce del virus negli scarichi”.