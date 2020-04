Covid-19, Zoetis lancia la campagna #GrazieVet

L’iniziativa dell’azienda in Tv e online per celebrare il lavoro dei medici veterinari anche durante l’emergenza e ricordare ai proprietari l’importanza di prendersi cura del benessere dei propri animali

Un campagna di comunicazione per celebrare l’impegno dei medici veterinari anche durante l’emergenza Covid-19 e ricordare ai proprietari l’importanza di prendersi cura dei propri animali. È l’iniziativa di Zoetis, che ha lanciato la campagna “#GrazieVet” in Tv (sulle reti Mediaset) e online (sui social).

Covid-19: arriva la campagna #GrazieVet

“Il nostro obiettivo è la salute animale – commenta Carmelo Lombardo, amministratore delegato di Zoetis Italia – per conseguirlo supportiamo quotidianamente i medici veterinari nell’affrontare le sfide di un settore in continua evoluzione. Con questa campagna vogliamo ringraziare proprio loro, i veterinari Italiani, eroi spesso silenziosi che continuano a lavorare con grande passione e professionalità, anche durante l’emergenza in corso, per assicurare il benessere degli animali e la tranquillità dei loro proprietari”. Il motto della campagna Zoetis recita così:

Al fianco dei veterinari

Fra le iniziative intraprese per l’emergenza in corso, l’azienda ha lanciato nelle scorse settimane “Zoetis Learning Academy #iorestoacasa”, un progetto di formazione a distanza per i professionisti del settore veterinario.

