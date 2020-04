Diabete e pandemia: da Novo Nordisk un percorso per “gestire” le emozioni

Con “Insideoutdiabete” l’azienda ha lanciato un programma di consueling per supportare i diabetologi che affrontano paure e ansia dei loro assistiti, soggetti tra i più a rischio durante l'emergenza Covid-19

Aiutare i diabetologi ad affrontare le paure, i dubbi e le ansie dei loro pazienti, soprattutto durante la pandemia. È l’obiettivo di “Insideoutdiabete”, un percorso di consueling sviluppato da Novo Nordisk che si rivolge agli specialisti con interviste, infografiche, podcast e articoli.

Psicologo e diabetologo “alleati”

Il percorso è disponibile sul sito web dell’iniziativa (www.insideoutdiabete.it). Protagonisti di interviste “doppie” sono lo psicologo Giuliano Caggiano e la diabetologa Cristina Bianchi. Le persone con diabete sono tra i soggetti più a rischio di complicanze durante l’emergenza Covid-19. Il ruolo del diabetologo è importante non solo per la gestione della malattia, ma – soprattutto in questo momento – come punto di riferimento e supporto per dubbi e paure al fine di mantenere i pazienti fiduciosi, motivati e aderenti alla terapia.

Le domande dei pazienti

“I pazienti – afferma Cristina Bianchi, diabetologa presso l’Uo Malattie metaboliche e diabetologia dell’Aou Pisana ci pongono tante domande di varia natura, dalla gestione della malattia, con le restrizioni in atto in tutto il Paese, ai rischi a cui sono esposti in quanto malati cronici. Riscontro anche molta preoccupazione da parte dei familiari dei pazienti più anziani, consapevoli del maggior rischio associato all’età e alla presenza di comorbidità e complicanze croniche del diabete. Per queste richieste di aiuto – sottolinea la specialista – noi diabetologi disponiamo di poche armi, cerchiamo di dare le indicazioni e rassicurazioni generali; il non poter effettuare le prestazioni ambulatoriali e l’interagire con i pazienti solo per telefono e mail complica ulteriormente un quadro già difficile”.

L’ascolto

Il percorso pensato da Novo Nordisk è articolato in quattro appuntamenti online. Con l’aiuto dello psicologo si affrontano gli stati emozionali che riguardano la vita delle persone con diabete in questo momento. “In tutte le situazioni di emergenza – spiega Giuliano Caggiano, psicologo e coach, membro dell’Ordine degli Psicologi del Lazio – è necessario fornire il valore aggiunto dell’ascolto: considerare le emozioni dei pazienti, evitare frasi di circostanza, assumere atteggiamenti troppo razionali e sottovalutare le difficoltà soggettive legate alla situazione contingente. I medici in questo periodo dovrebbero trovare energie, tempo e disponibilità ai momenti di ascolto dei pazienti, integrando il grande impegno che già viene loro richiesto. Allo stesso tempo, è importante che sappiano gestire anche le proprie emozioni”.

Lo stress dei medici

Se le emozioni dei pazienti sono al centro del progetto Insideoutdiabete, l’attenzione va anche allo stress dei clinici, sicuramente provati da questa situazione di emergenza. “Nell’ambito del progetto abbiamo pensato di offrire supporto psicologico post-trauma al diabetologo – spiega Drago Vuina, general manager & corporate vice president di Novo Nordisk Italia – I medici si trovano a fronteggiare i timori, le ansie, le paure e le preoccupazioni dei pazienti in una situazione emergenziale. Questo potrebbe portare a situazioni di grande stress e di transfert dove il medico si fa carico, anche inconsciamente, delle emozioni negative che riceve dal paziente. L’intento – conclude Vuina – è quello di aiutare i medici, tramite il confronto con uno psicologo dedicato, ad affrontare tali situazioni per gestirle in maniera efficace”.