Carenze di farmaci contro Covid-19: Ema lancia un sistema di monitoraggio

L’iniziativa dell’agenzia per mitigare i problemi legati all’approvvigionamento: ogni azienda farmaceutica nominerà un “i-Spoc” (punto di contatto unico dell’industria) per riferire all’ente regolatorio criticità attuali e previste

Le carenze di farmaci contro Covid-19 continuano a preoccupare pazienti e istituzioni. L’Agenzia europea dei medicinali (Ema), in sinergia con l’industria del settore, ha lanciato un “sistema di monitoraggio potenziato” per provare a giocare d’anticipo contro i problemi di approvvigionamento.

Carenze di farmaci contro Covid-19: giocare d’anticipo

Secondo il nuovo sistema, spiega l’agenzia regolatoria, “ogni azienda farmaceutica nominerà un punto di contatto unico dell’industria, detto i-Spog, che avrà il compito di riferire all’Ema e alle autorità nazionali competenti tutte le carenze “attuali e previste” dei medicinali utilizzati per ipazienti affetti da COVID-19, sia per quanto riguarda i medicinali autorizzati a livello centralizzato che quelli autorizzati a livello nazionale. Secondo Ema, questo meccanismo dovrebbe consentire “una migliore supervisione delle problematiche in atto legate all’approvvigionamento e garantirà un flusso di informazioni più rapido tra le autorità regolatorie dell’Ue e l’industria farmaceutica”.

Il coordinamento

L’Ema coordinerà le informazioni ricevute dalle aziende farmaceutiche riguardo alle carenze nell’approvvigionamento e le condividerà con il “Gruppo direttivo esecutivo dell’Ue sulle carenze di medicinali”, che ha messo a punto il nuovo sistema. Valutati i dati, l’agenzia deciderà le azioni coordinate da intraprendere a livello dell’Unione per affrontare nel modo più efficace delle carenze.

Un sistema (simile) già rodato

Il meccanismo di monitoraggio è simile alla rete dei punti di contatto unici delle autorità nazionali competenti (rete Spoc dell’Ue) che l’Ema, le autorità nazionali competenti degli Stati membri e la Commissione Europea utilizzano già dall’aprile 2019 per condividere le informazioni sulle carenze e la disponibilità dei medicinali autorizzati.

Due fasi

Le aziende coinvolte sono assai numerose e quindi il sistema i-Spoc è stato articolato in due fasi:

La prima è già partita il 17 aprile scorso e prevede la segnalazione da parte dell’industria farmaceutica riguarderà le carenze attuali o previste di un sottoinsieme di medicinali autorizzati e commercializzati a livello SEE/UE, utilizzati per il trattamento dei pazienti affetti da Covid-19 nei reparti ospedalieri di terapia intensiva, come anestetici, antibiotici, farmaci per la rianimazione e miorilassanti, che al momento sono i più richiesti;

La seconda fase si concentrerà invece sulla segnalazione delle carenze per una gamma più ampia di medicinali utilizzati per il trattamento dei pazienti affetti da Covid-19.

La scorsa settimana Ema ha tenuto un seminario dimostrativo per illustrare alle aziende come utilizzare il nuovo sistema e chiarire ulteriori aspetti legati alla segnalazione. “È opportuno ricordare che le aziende farmaceutiche sono tenute a segnalare, in parallelo, le carenze anche alle autorità nazionali competenti interessate, in linea con la legislazione nazionale applicabile”, sottolinea infine l’agenzia regolatoria.