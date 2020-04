Impatto del Covid-19 sui comportamenti, data-driven insights e possibili strategie

L’emergenza sociale e sanitaria legata al Covid-19 sta modificando radicalmente i nostri comportamenti. Quali gli insegnamenti, spunti e opportunità che possono guidarci nel trovare soluzioni di comunicazione innovative? *IN COLLABORAZIONE CON GRUPPO SUDLER E KANTAR

I cambiamenti imposti dall’emergenza Covid-19 sono molteplici e impattano i nostri comportamenti individuali e sociali da diversi punti di vista: dal punto di vista emotivo e psicologico, a quello dei comportamenti di consumo e relazione con i brand, al nuovo modo di rapportarsi con i canali e i contenuti digitali, fino alle aree di bisogno e attesa nell’ambito della salute personale e collettiva. Si tratta di impatti innanzitutto umani e, in quanto tali, trasversali agli ambienti e alle diverse industries, inclusa quella della salute. Quali sono le principali evidenze che ci possono guidare nell’interpretazione di questo particolare momento? Come e quanto si riflettono queste evidenze nel mondo della salute e, in particolare, su pazienti, HCPs e aziende farmaceutiche? E, a partire da questi insegnamenti, come possiamo disegnare azioni di comunicazione realmente efficaci e innovative?

L’impatto sui comportamenti e le relazioni con i brand

Kantar Covid-19 Barometer è il più grande studio globale (condotto in più di 50 Paesi e sviluppato su 4 wave, attualmente disponibili i dati delle prime due) disegnato per monitorare l’impatto di marketing del Covid-19. Fra i molteplici aspetti presi in considerazione dallo studio, l’analisi della relazione fra consumatori e brand risulta particolarmente interessante e ricca di spunti trasversalmente applicabili anche al mondo della salute, in particolare:

La disruption della quotidianità e in seconda istanza le implicazioni di natura economica sono i principali elementi di preoccupazione, addirittura più rilevanti rispetto alla percezione di rischio sulla salute I consumatori si aspettano che i brand continuino a mantenere una certa vicinanza, anche attraverso la comunicazione: solo il 6% dei consumatori italiani preferirebbe che le aziende sospendessero in questo momento le attività di pubblicità I brand che vogliono giocare un ruolo in questa situazione devono essere quanto più concreti possibile, supportando in maniera pratica la quotidianità dei consumatori La coerenza con i valori del brand, anche quando il brand voglia in parte “re-inventarsi”, è elemento fondamentale per comunicare valore in maniera credibile

Approfondimenti specifici su aspetti etnografici e psicologici possono complementare in maniera utile le evidenze dello studio Kantar Covid-19 Barometer, aiutandoci ad esempio a capire come le diverse generazioni stanno reagendo alla crisi. Dalle osservazioni del GenHub di Kantar apprendiamo così come le due generazioni numericamente prevalenti all’interno della popolazione italiana reagiscano con comportamenti e attese del tutto particolari e correlati ai loro set di valori:

Per la Generazione X, incerta e ambiziosa, preoccupata di bilanciare vita privata e famiglia, Covid-19 è sinonimo di stress e perdita di controllo; gli appartenenti a questa generazione richiedono, anche in questo momento, una comunicazione che sia aspirazionale, ma contemporaneamente pragmatica e focalizzata sui benefici concreti

la Generazione dei Baby Boomers, storicamente ottimista e sicura di sé, si trova ora a ricercare un nuovo equilibrio e un maggiore confronto anche con le generazioni più giovani; privilegia una comunicazione proiettata al futuro, resa credibile anche dal coinvolgimento di icone e modelli

Per quanto riguarda la macro generazione dei Millennials (Gen Y e Gen Z) è importante raccontare, in maniera trasparente e chiara, quali saranno le prospettive future e che ruolo potranno avere loro, sia individualmente sia socialmente.

L’impatto nel mondo digital

L’emergenza Covid-19 e le misure di distanziamento e contenimento hanno provocato un aumento esponenziale del ricorso agli strumenti digitali: le persone nel mondo si scambiano in media mille miliardi di bit al secondo, è un record storico!

Questa vera e propria “rivoluzione digitale” mostra diverse connotazioni peculiari:

demografia: l’aumentato ricorso ai canali online è particolarmente evidente nelle fasce di età 35-44 anni (+118%) e 45-54 (+114%)

strumenti: si invertono i trend di consumo storici, ad esempio quello della comunicazione da desktop vs mobile

canali: aumentano le interazioni su FaceBook e Twitter, cala Instagram e i branded content

acquisti online: cresce esponenzialmente l’e-commerce (+81% in generale e +148% sui parafarmaci)

contenuti social: l’ironia e la voglia di esorcizzare lasciano il posto alla solidarietà e all’aggregazione intorno alle figure e alle entità di riferimento (medici, protezione civile)

L’impatto nel mondo della salute: pazienti, medici e industria farmaceutica

Gli impatti del Covid-19 sul mondo della salute sono molteplici e travalicano gli aspetti epidemiologici reali e la percezione del rischio. Nel mese di aprile, tre diverse indagini hanno investigato il punto di vista di pazienti, medici e industria farmaceutica per evidenziarne le peculiarità ma anche i tratti comuni che possono aiutarci a comprendere come evolvono i bisogni e le relazioni fra i diversi stakeholder.

Una Social Media Analysis effettuata nel periodo gennaio-marzo sui più rilevanti canali social ha esaminato le conversazioni collegate al Covid-19, soprattutto in relazione alle principali patologie croniche (patologie cardiovascolari, respiratorie, oncologiche e diabete), evidenziando:

un aumento esponenziale delle conversazioni (+347%), particolarmente nelle aree di patologia con forte presenza e ruolo delle associazioni pazienti (oncologia in primis)

un incremento a tre cifre dell’utilizzo dei mezzi digitali, in linea con quanto osservato nella popolazione generale e particolarmente interessante soprattutto in relazione all’esplosione di alcuni canali/spazi, fra cui i forum (+241%)

oltre all’impatto potenziale del Covid-19 sulla gestione ordinaria delle patologie croniche “da remoto”, un grande volume di conversazioni verte sugli aspetti più umani e sociali legati all’emergenza e alla sua gestione da parte dei singoli e del personale sanitario (Figura 1).

Una Web-Survey effettuata su 107 specialisti nel mese di Aprile ha preso in esame i principali impatti sulla pratica clinica e sulla gestione del rapporto con i pazienti da remoto, mettendo in luce:

una grande area di bisogno attorno alla gestione dei pazienti da remoto riguarda specifici aspetti clinici: per 1 medico su 2 il monitoraggio della compliance e dell’efficacia terapeutica rappresenta al momento la principale area di attenzione

non meno importanti gli aspetti informativi con una necessità crescente di contenuti e canali adatti per veicolare informazioni alle diverse tipologie di pazienti

in linea con quanto osservato nella popolazione generale, un aumento del ricorso ai canali digitali anche da parte del medico, e in particolare del canale WhatsApp (60%, con picchi del 70% per i medici over 55), secondo solo al telefono (78%) indicato come mezzo principale di contatto con il paziente

in maniera non dissimile dalla richiesta di “vicinanza” espressa dai consumatori verso aziende e brand, gli specialisti esprimono un’attesa nei confronti dell’industria farmaceutica in due aree fondamentali: l’aggiornamento e l’approfondimento di tematiche legate alla gestione clinica del paziente da remoto e il supporto nella comunicazione al paziente, sia in termini di contenuti che di canali (Figura 2).

Un’indagine condotta sulle funzioni di marketing, comunicazione e digitale di 16 aziende farmaceutiche ha evidenziato, infine, un sostanziale allineamento con le attese della classe medica:

in termini di continuità e vicinanza dell’informazione medico-scientifica che, salvo poche eccezioni, prosegue da remoto coinvolgendo REP e MSL

in termini di attenzione ai contenuti e ai temi di maggiore interesse per la classe medica in maniera laterale e complementare rispetto alla più classica informazione di prodotto

Data-driven engagement

Le diverse analisi e osservazioni portate avanti sia sulla popolazione generale che, nello specifico, nel mondo della salute con il coinvolgimento di pazienti, medici e industria farmaceutica evidenziano una serie di insight del tutto trasversali (Figura 3)

Think Customer

È oggi più che mai necessario ripartire dall’osservazione delle persone e non esclusivamente delle loro professioni. In questo senso strumenti di analisi strutturati (come Barometer, Generation Hub e Social Media Analysis ad hoc) possono contribuire a una conoscenza approfondita e sfaccettata del customer e delle sue dinamiche di comportamento; è da questa osservazione che possono derivare gli insight utili sui bisogni specifici dei nostri customer, come ad esempio in questo momento il bisogno di supporto nell’evoluzione del ruolo del medico in senso digitale

Think Content & Think Brand

Nonostante il lock-down abbia comprensibilmente portato a un incremento degli strumenti digitali, l’attenzione deve rimanere sul contenuto, unico veicolo per trasferire valore e credibilità.

In questo senso, una serie di strumenti possono essere messi in campo per garantire efficacia, innovatività e coerenza con il brand: da quelli più strategici (Strategia di lock-down/New Normal, Brand Reputation) a quelli più tattici (redazione di piani editoriali ad hoc e “beyond brand”, design di esperienze multicanale e monitoraggio dei touchpoint)

Think Fast

In questo momento di grandi e rapide evoluzioni risulta fondamentale agire con tempestività, mettendo a fattor comune dati e comunicazione. Formati come il modello SPRINT permettono a Kantar e Sudler di coniugare in modo sinergico le loro competenze per stimolare la co-creation e disegnare percorsi di engagement realmente data-driven.

Di seguito può:

vedere la registrazione integrale del webinar tramite questo link

scaricare il documento di presentazione con tutti i contenuti e dati

Per ogni eventuale chiarimento o richiesta di approfondimento, può contattare:

teresa.biondino@sudler.com

matteo.roccio@kantar.com

In collaborazione con Gruppo Sudler e Kantar