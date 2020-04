Mascherine, prodotti e fondi: il contributo di Mylan Italia durante l’emergenza

L’azienda dona migliaia di mascherine a medici e farmacisti, sostiene due progetti di Caritas e - grazie anche alla generosità dei dipendenti - stanzia 100mila euro per la Protezione Civile

Mascherine a medici di famiglia e farmacisti, prodotti per l’igiene in beneficenza, sostegno alla Caritas e alla Protezione Civile. Sono queste, in sintesi, le azioni principali intraprese da Mylan Italia per dare un contributo al Paese durante l’emergenza Covid-19.

Le iniziative

Una nota dell’azienda fa il punto sulle iniziative messe in campo in queste settimane

Migliaia di prodotti per l’igiene personale sono stati donati a Fondazione Francesca Rava, così come a vari ospedali in diverse regioni italiane;

20mila mascherine chirurgiche sono state donate alla Simg (Società italiana di medicina generale). Mascherine e guanti in lattice sono stati donati ai farmacisti delle zone più colpite;

Una donazione monetaria è stata predisposta a favore di Caritas per sostenere due progetti a tutela dei più fragili, in particolare coloro che stanno affrontando le conseguenze economiche generate dall’emergenza sanitaria e le persone senza fissa dimora;

Grazie a una raccolta fondi congiunta tra azienda e collaboratori, Mylan ha donato 100mila euro a favore del Dipartimento di Protezione Civile. Ciascun dipendente ha potuto donare fino a quattro ore del proprio stipendio e l’ammontare raccolto è stato raddoppiato dall’azienda.

Un “grazie” ai collaboratori

“Con l’evolversi della situazione – commenta Fabio Torriglia, amministratore delegato di Mylan – abbiamo operato per continuare a mettere i nostri farmaci e prodotti per la salute di alta qualità a disposizione dei cittadini sul territorio nazionale e assicurare la continuità delle attività. Abbiamo, inoltre, lavorato a stretto contatto con la task force di Aifa, Assogenerici e Farmindustria, per dare priorità alla fornitura di prodotti utili alla gestione dell’emergenza. Tutto ciò – sottolinea l’ad – è stato possibile grazie all’impegno dei nostri collaboratori. Insieme continueremo a fare tutto ciò che possiamo per dare il nostro contributo nella gestione di questa emergenza sanitaria”. Ai ringraziamenti si unisce Franco Francese, direttore dello stabilimento produttivo di Confienza (PV): “Nel nostro stabilimento produciamo prodotti dermatologici e per la personal care: vogliamo ringraziare per la loro dedizione i membri del nostro team che, condividendo l’impegno della nostra azienda nell’offrire un servizio eccellente – conclude – ci permettono di continuare a mettere questi prodotti a disposizione delle persone che ne hanno bisogno”.

Tutelare i dipendenti

Salute e sicurezza dei collaboratori è stata una priorità sin da subito. Molti uffici amministrativi di Mylan, così come la forza vendita locale, stanno attualmente lavorando da remoto e l’azienda ha messo in atto, nei propri siti produttivi, ulteriori misure precauzionali che contribuiscono a tutelare il personale che vi opera e le attività svolte, inclusa l’implementazione di linee guida sul distanziamento sociale, controlli quotidiani della salute delle persone e suddivisione dei turni.