Prezzo mascherine, fissare un prezzo è compito della politica

Il capo del Dipartimento della Protezione civile Angelo Borrelli ha risposto durante la conferenza stampa quotidiana. All'allarme di Federfarma, ha risposto che è una decisione che spetta esclusivamente alla politica

Fissare un prezzo delle mascherine è un compito della politica. Emerge questo dal commento di Angelo Borrelli, capo del Dipartimento della Protezione civile intervenuto sul tema durante la conferenza stampa quotidiana del 23 aprile. “Sappiamo che le mascherine sono un bene prezioso e come avviene nelle leggi del mercato quando la domanda schizza verso l’alto e l’offerta è limitata il prezzo cresce sempre. È necessario e doveroso prevedere un prezzo massimo, ma è una decisione politica”.

La polemica

Federfarma ha lamentato duramente le oscillazione dei prezzi dei dispositivi di protezione individuale. Troppa speculazione e difficoltà nelle distribuzioni senza contare, dice la federazione dei farmacisti, tutti gli adempimenti burocratici ritenuti lunghi e inutili. La minaccia è quella di astenersi, addirittura, dalla vendita delle mascherine. “Sono introvabili, dai prezzi altissimi, con la conseguenza di multe e sequestri per problemi di cui i farmacisti non sono responsabili”. A metà aprile, Federfarma ha proposto anche di abbassare dal 22% al 4% l’aliquota Iva sulle mascherine. Secondo i farmacisti l’impatto di una riduzione dell’Iva non creerà problemi significativi all’erario. “Federfarma – sottolineava una nota della federazione – avanza una proposta concreta per venire incontro alle esigenze dei cittadini, tenuto conto del fatto che la riduzione dell’Iva non sembra poter incidere particolarmente sulle previsioni di gettito, visto che, prima dell’emergenza sanitaria in atto, la vendita delle mascherine presentava volumi ridottissimi con connessi limitati introiti Iva”.