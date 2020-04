Covid-19, voci di dissenso sul test sierologico unico nazionale

Secondo Massimo Clementi, Direttore del Laboratorio di Microbiologia e Virologia all’IRCCS Ospedale San Raffaele di Milano, “sarebbe la prima volta che per un’infezione virale si usa un unico test diagnostico”. Con un pro e molti contro

Fa discutere il ricorso a un test sierologico unico nazionale per Covid-19. Massimo Clementi, direttore del Laboratorio di Microbiologia e Virologia all’IRCCS Ospedale San Raffaele di Milano, esprime tutta la sua perplessità. “Sarebbe la prima volta che per un’infezione virale si usa un unico test diagnostico”. Nonostante l’indubbio vantaggio di avere risultati omogenei in tutto il territorio nazionale, gli elementi critici sono rilevanti secondo Clementi.

“Il primo – continua il virologo – è quello di legarsi a un unico produttore, che potrebbe avere problemi di fornitura, compromettendo l’utilizzo del test in una parte del territorio nazionale e fermando lo studio”. Non solo, secondo Clementi ancora più inusuale sarebbe “non poter fare raffronti tra test differenti, su grandi numeri”. “Perché i test che sono stati proposti usano antigeni virali differenti quindi potrebbero esserci delle piccole differenze, che poi su grandi numeri diventano più consistenti”.

La gara

La gara pubblica “in procedura semplificata e di massima urgenza” per l’acquisto di kit, reagenti e consumabili destinati all’effettuazione di 150 mila test sierologici necessari per l’indagine campione sulla diffusione dell’infezione da Sars-CoV2 nella popolazione italiana è stata bandita lo scorso 17 aprile. Il tempo per la presentazione delle domande è scaduto il 22 aprile, mentre per il 29 aprile è attesa l’ufficializzazione del contratto di fornitura.

Progredire nelle conoscenze

Così come costruita, la gara – secondo Clementi – non consentirebbe di capire quale è il test migliore dal punto di vista scientifico. Inoltre paragonare le performance di diversi test rappresenterebbe un utile elemento anche per progredire nelle conoscenze e nello sviluppo dei presidi diagnostici stessi: “è sempre stato fatto così, mi sembra strano che questa volta si faccia diversamente. Quando arrivarono i primi test sierologici per l’infezione da Hiv, si avviò ugualmente un grande studio di comparazione tra le varie metodiche”.

Sensibilità e specificità

Al momento secondo l’esperto, sarebbero diversi i test già validati che potrebbero essere utilizzati, mentre altri sarebbero stati scartati per via della sensibilità molto bassa. “In prima istanza, per valutarne l’attendibilità, si prendono in considerazione sensibilità e specificità – spiega – che devono essere il più vicino possibile 100 per cento. Sono stati proposti moltissimi test per lo studio sierologico di Covid-19, ma i primi avevano una sensibilità molto bassa e sono stati scartati. Un altro aspetto importante da considerare è che i test devono riconoscere solo gli anticorpi prodotti contro il Sars-Cov-2 e non contro virus simili della stessa famiglia dei coronavirus”.

Validazione sul campo

Questi dispositivi inoltre devono essere validati sul campo, con un numero notevole di prove condotte con i sieri di pazienti. Tra i numerosi in commercio, come ricorda Clementi, molti hanno già fatto una validazione preliminare attraverso il produttore o i centri scientifici o clinici con cui questo ha collaborato. Di conseguenza al momento sarebbero disponibili un certo numero di test validi. Che possono essere usati per gli studi epidemiologici di popolazione (per avere informazioni sull’immunità invece si dovrà ancora attendere).

Maggiore pluralità di scelta

“Dopo questa prima gara, idonea a identificare un test per una prima valutazione di 150 mila campioni, spererei che ci sia una maggiore pluralità di scelte, sempre su test validati” conclude Clementi. “Così come avviene negli Usa con il Centers for Disease Control and Prevention (Cdc) che indica una serie di test validati e riconosciuti come meritevoli di essere usati nella diagnostica, mi piacerebbe che la stessa cosa avvenisse anche in Italia”.

Il dissenso dei produttori

Il parere dell’esperto si unisce a quello dei produttori di devices espresso nei giorni scorsi da Massimiliano Boggetti, presidente di Confindustria dispositivi medici: “Riteniamo un errore l’ipotesi di un test unico nazionale per organizzare e pianificare in modo strategico la ripartenza del Paese”.