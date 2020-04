Effetti collaterali dei farmaci in pazienti Covid-19, l’Ema: segnalate tutti i casi sospetti

L’agenzia europea si rivolge a medici e pazienti, esortando a comunicare le presunte reazioni avverse legate all’uso di medicinali assunti sia per trattare l’infezione da Sars-Cov-2 che per altre patologie

L’Agenzia europea dei medicinali (Ema) si rivolge direttamente ai pazienti con una diagnosi, confermata o sospetta, di Covid-19. Li invita a segnalare tutti i presunti effetti collaterali dei farmaci che stanno assumendo. E l’appello vale sia per i medicinali usati contro l’infezione Covid-19 che per le altre terapie, già in uso per trattare condizioni preesistenti croniche.

Gli effetti collaterali dei farmaci durante la pandemia

“Attualmente – ricorda una nota dell’Ema – non esistono medicinali autorizzati a trattare Covid-19. Tuttavia, nel contesto della pandemia, vengono utilizzati diversi trattamenti autorizzati per altre malattie nei pazienti con Covid-19. La segnalazione dei pazienti integra le informazioni ricevute dagli operatori sanitari che hanno continuato a segnalare sospetti effetti collaterali dei pazienti con medicinali assunti durante la pandemia”. L’obiettivo raccogliere “evidenze preziose”, che si sommeranno a quelle provenienti dagli studi clinici in corso.

Come segnalarli

I pazienti e gli operatori sanitari devono segnalare gli effetti collaterali sospetti direttamente alla propria autorità nazionale (in Italia l’Aifa) o al produttore dei medicinali usando le istruzioni nel foglietto illustrativo. I pazienti possono anche segnalare effetti collaterali al proprio medico, infermiere o farmacista, che passerà quindi le informazioni alle autorità.

Una lista di informazioni utili

Quando si segnalano effetti collaterali, devono essere fornite almeno le seguenti informazioni:

informazioni sulla persona che ha manifestato l’effetto collaterale, inclusi età e sesso;

se l’infezione è confermata tramite test o si basa su sintomi clinici;

una descrizione degli effetti collaterali;

il nome del medicinale (nome commerciale e sostanza attiva) sospettato di aver causato gli effetti collaterali;

dose e durata del trattamento con il medicinale;

il numero di lotto del medicinale (presente sulla confezione);

altri medicinali assunti contemporaneamente (compresi medicinali senza prescrizione medica, rimedi a base di erbe o contraccettivi);

qualsiasi altra condizione di salute che può avere la persona che ha manifestato l’effetto collaterale.

L’Ema ha anche realizzato due manifesti: uno rivolto ai pazienti e un altro dedicato agli operatori sanitari.