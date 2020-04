La Commissione Ue approva nintedanib per la malattia polmonare interstiziale associata a sclerosi sistemica

Il farmaco è stato approvato in più di 75 Paesi per il trattamento di Ipf (fibrosi polmonare idiopatica ), ed è il primo trattamento approvato con questa nuova indicazione

Boehringer Ingelheim ha annunciato oggi l’approvazione da parte della Commissione europea di nintedanib per il trattamento della malattia interstiziale polmonare associata a sclerosi sistemica (SSc-Ild) nei soggetti adulti. L’approvazione è giunta dopo il parere positivo espresso il 27 febbraio 2020 dal Comitato per i medicinali a uso umano (Chmp) sull’utilizzo di nintedanib nel trattamento di SSc-Ild.

L’approvazione

L’approvazione della Commissione Ue si basa sui risultati di SENSCIS, Studio Clinico di Fase III, in doppio cieco, con gruppo di controllo a placebo, condotto per valutare l’efficacia e la sicurezza di nintedanib in pazienti affetti da SSc-ILD.

La patologia

La sclerosi sistemica (SSc), o sclerodermia, è una patologia autoimmune rara deturpante, invalidante e potenzialmente letale. 3,4,5 La malattia causa la formazione di tessuto cicatriziale (fibrosi), che può interessare vari organi tra cui i polmoni, il cuore, l’apparato digerente e i reni, e comportare complicanze che mettono a rischio la vita dei pazienti. Quando colpisce i polmoni, può causare la malattia polmonare interstiziale (Ild), conosciuta come SSc-Ild. è una delle principali cause di morte, essendo infatti responsabile di almeno il 35% della mortalità correlata a sclerosi sistemica.

Le precedenti approvazioni

A settembre 2019, nintedanib è stato approvato negli Stati Uniti come prima e unica terapia per rallentare il declino della funzionalità polmonare in soggetti con malattia polmonare interstiziale associata a sclerosi sistemica (SSc-Ild). Sono già state inoltrate le domande di approvazione alle altre autorità regolatorie di altri Paesi del mondo e, attualmente, l’approvazione è stata concessa in Canada, Giappone, Brasile ed altri Paesi. Nintedanib è approvato in più di 75 Paesi per il trattamento di Ipf (fibrosi polmonare idiopatica ), ed è il primo trattamento approvato per l’SSc-Ild.