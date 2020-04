Kamada e Kedrion insieme per lo sviluppo di un plasma-derivato contro Sars-Cov2

In base all'accordo, Kedrion fornirà il plasma donato da pazienti che hanno superato la malattia e sarà responsabile della commercializzazione del prodotto. Kamada sarà responsabile dello sviluppo, della produzione e della sperimentazione clinica

Kamada e Kedrion Biopharma, importanti aziende biofarmaceutiche specializzate in terapie plasma-derivate, hanno annunciato una collaborazione di respiro globale per lo sviluppo, la produzione e la distribuzione di un’immunoglobulina policlonale umana (IgG) plasma-derivata anti-Sars-COV-2 (COVID-19), come potenziale trattamento per pazienti con coronavirus. L’annuncio segue precedenti comunicazioni delle due aziende rilasciate separatamente all’avvio dei progetti di sviluppo di questo prodotto. Questa immunoglobulina plasma-derivata anti-Sars-COV-2 sarà sviluppata e prodotta utilizzando la tecnologia per IgG di proprietà di Kamada.

L’accordo

In base all’accordo, Kedrion fornirà il plasma donato da pazienti che hanno superato la malattia, raccolto nei suoi centri Kedeplasma, e – una volta ottenute le autorizzazioni – sarà responsabile della commercializzazione del prodotto negli Stati Uniti, in Europa, Australia e Corea del Sud. Kamada è responsabile dello sviluppo del prodotto, della produzione, della sperimentazione clinica (con il supporto di Kedrion) e della gestione delle registrazioni. Kamada si occuperà, inoltre, della distribuzione nei Paesi non di competenza di Kedrion. I diritti commerciali sul prodotto per la Cina saranno condivisi tra le due aziende.

L’obiettivo

L’obiettivo primario di questa collaborazione sarà fornire il prodotto per il trattamento di pazienti in Italia, Israele e Stati Uniti attraverso vari programmi clinici, e successivamente espandere le attività di sviluppo e commercializzazione in altri Paesi. La coppia Kamada-Kedrion, nel 2018 aveva già messo sul mercato americano l’immunogloblina umana anti-rabbica plasma derivata. Tuttavia, è doveroso sottolineare, spiegano le aziende, come non vi sia la certezza che lo sviluppo e la produzione di un’immunoglobulina anti-Sars-COV-2 avverrà nei tempi sperati e che risulterà in una terapia sicura, efficace e che possa essere autorizzata contro il Covid-19.