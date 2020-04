Covid-19, Bayer avvia servizi di teleconsulto e chatbot per semplificare prima diagnosi

La multinazionale farmaceutica tedesca ha introdotto, sul proprio sito saperesalute.it, due strumenti innovativi ideati dalla startup Paginemediche volti a velocizzare i consulti medici e mantenere la continuità assistenziale durante il lockdown

Bayer stringe una partnership con la startup Paginemediche per semplificare il rapporto medico paziente durante Covid-19. La multinazionale farmaceutica tedesca ha introdotto, sul proprio sito saperesalute.it, due strumenti ideati da Paginemediche volti a semplificare i consulti medici e la prima diagnosi durante il lockdown. Si tratta di un assistente virtuale per i primi sintomi da coronavirus e di un servizio di teleconsulto con medici e specialisti.

Il teleconsulto

“Chiedi all’esperto” consente di parlare con uno specialista via chat, senza limiti di tempo, attraverso un canale criptato e privato, ricevendo una consulenza medica in meno di 24 ore. Il servizio offre la possibilità di condividere con il medico referti e immagini in tutta sicurezza e il pagamento diventa effettivo solo una volta che lo specialista prende in carica il consulto.

Un servizio importante in un momento in cui l’emergenza Covid-19 rende fondamentale limitare gli spostamenti in ambienti critici come gli studi medici e ospedalieri, e consente continuità di assistenza anche agli specialisti che in questo momento non possono esercitare in studio.

L’assistente virtuale

È attivo e gratuito per tutti gli utenti del sito e attraverso una serie di domande, può indicare il rischio di contagio e dare suggerimenti sulle azioni da intraprendere. Il chatbot è stato creato secondo le linee guida del Ministero della Salute e la scheda di valutazione del rischio per il triage dei Medici di medicina generale. Pur non sostituendo il parere di un professionista, si legge in una nota diffusa dalla società, rappresenta un valido supporto nella realizzazione di una prima diagnosi autonoma, utile in un momento di sovraccarico di pronto soccorso e studi medici. Le informazioni raccolte – precisa l’azienda – sono anonime e costituiscono una serie di dati su sintomi, geolocalizzazione, età e patologie, potenzialmente interessanti per analizzare la diffusione del virus.