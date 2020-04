Covid-19, Stefano Vella: “Inutile rincorrere i test immunologici”

Secondo l'infettivologo e docente Global health Università Cattolica di Roma durante la videoconferenza organizzata dalla Fondazione "Insieme contro il cancro", i test chiariscono fenomeni epidemiologici ma non danno certezza sull'immunità a lungo termine

“Inutile correre dietro ai test, perchè servono solo per definire la diffusione del virus e non consentono di capire quanto effettivamente una persona sia immune al virus”. A dirlo è stato Stefano Vella, infettivologo e docente Global health Università Cattolica di Roma durante la videoconferenza organizzata dalla Fondazione “Insieme contro il cancro” a cui hanno partecipato numerosi esperti di oncologia, oncoematologia e cardiologia.

La protezione del paziente

Ciò che preme sottolineare a Vella è i test per quanto importanti non garantiscono la ormai famosa patente di immunità. “Bisognerà aspettare e studiare ancora per capire davvero se anche le future terapie concederanno un’immunità parziale o duratura”.

Le vaccinazioni

Anche perché c’è la questione vaccino da affrontare e non solo relativamente alla Covid-19 in senso stretto. “Questo virus lo avremo anche il prossimo anno. Tornerà insieme all’influenza. Va promossa una vaccinazione antiinfluenzale a tappeto”. Vella ha il timore che una mancata programmazione vaccinale di questo tipo possa generare una sorta di manovra a tenaglia delle due sindromi nel prossimo autunno: da una parte la Covid-19 e dall’altra l’influenza. Almeno la seconda deve essere fermata prima che la sua carica virale si affianchi a quella del Sars-Cov-2. “Non dobbiamo permettere che si intersechino. Potrebbe esserci una commistione terribile anche dal punto di vista diagnostico. Le due epidemie hanno sintomi molti simili all’insorgenza e potrebbe essere difficile riconoscere i casi Covid-19 da quelli influenzali”.

La fase 2

L’infettivologo lascia trasparire qualche preoccupazione per la fase 2 del lockdown. “Il virus è tra noi e al momento si sta cercando la soluzione in farmaci già esistenti, ma non abbiamo ancora dati particolarmente convincenti”, spiega. “Anche con l’Hiv abbiamo provato all’inizio medicinali già esistenti, ma non ha funzionato tutto. Il farmaco prima o poi ci sarà, ma l’errore più grosso che abbiamo fatto, insieme ad altri Paesi nel mondo, è stato ospedalizzare i malati Covid-19 che hanno mandato in tilt gli ospedali. La battaglia va fatta sul territorio. Siamo ancora in una fase epidemica, la curva è in calo, ma non a sufficienza. Dobbiamo sgravare gli ospedali da questo impegno e puntare più sull’assistenza a domicilio. Molti pazienti possono stare a casa. In questa nuova fase di lockdown – spiega l’esperto – dobbiamo tornare a occuparci dei malati in casa e spegnere eventuali focolai sul territorio così da permettere ad altri pazienti di accedere con maggior sicurezza agli ospedali”.

Le altre patologie

In effetti non è che gli altri pazienti siano scomparsi, non ci sono solo i Covid-19 da gestire. Il tema su cui si è dibattuto lungamente durante la videoconferenza ha riguardato proprio “gli altri”, ossia i pazienti oncologici, oncoematologici e cardiopatici. L’emergenza di questi mesi non ha ridotto il numero o le necessità da chi è affetto da queste patologie, anzi. Le cose, per certi versi, si sono complicate. Francesco Cognetti, presidente della fondazione “Insieme contro il cancro” e Direttore oncologia medica Istituto nazionale tumori Regina Elena di Roma dice che in molti casi “in due mesi sono state sospese le prestazioni di screening, di controllo dei pazienti non in trattamento. Un 15% circa dei pazienti ha deciso di abbandonare temporaneamente le cure per timore di frequentare gli ospedali. “Molti pazienti non sono stati sottoposti a trattementi chirurgici per l’intasamento delle terapie intensive senza considerare la forza medica impiegata per far fronte all’emergenza coronavirus. Questa situazione deve cambiare, pena – spiega Cognetti – danni molto seri per i nostri pazienti”. Paolo Corradini, presidente Sie (Società italiana di ematologia), pur affermando che non avendo dovuto interrompere nessuna terapia Car-t, ammette che sono necessarie linee guida uniche tra tutti gli esperti e che bisognerà reggere l’urto di nuovi picchi di contagio in tutti i sistemi sanitari regionali italiani”.

Riduzione dei ricoveri

A parlare di riduzione dei ricoveri è anche Ciro Indolfi, presidente Sic (Società italiana cardiologia): “Il numero dei pazienti ricoverati nelle Utic (Unità di terapia intensiva coronarica) per infarto miocardico si è ridotto del 50% ed è una riduzione preoccupante nonostante ci fossero i posti letto. All’anno muoiono 260 mila persone per problemi cardiovascolari, tuttavia il minor numero di accessi è stato dovuto alla paura del contagio. Lo stesso beneficio dell’angioplastica – commenta sempre Indolfi – si è ridotto, perché i pazienti arrivano tardi in reparto”. A gravare sulla situazione, secondo Francesco Romeo, direttore di Cardiologia al Policlinico di Tor Vergata a Roma, c’è stata anche l’iniziale sottovalutazione del fenomeno Covid legato alle patologie del cuore in quanto, secondo Romeo, i recettori Acd2 che sono presenti sia a livello respiratorio che circolatorio, fungono da ingresso al virus comportanto quindi scompensi multisistemici. La paura dei contagi è largamente diffusa e Saverio Cinieri, presidente eletto dell’Associazione italiana di oncologia medica e Direttore oncologia medica e Breast unit ospedale ‘Perrino’ di Brindisi dice che a suo avviso dal 4 maggio in poi bisognerà migliorare i percorsi ospedalieri Covid-free.