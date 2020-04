L’industria dei dispositivi medici: lo Stato saldi i debiti con le aziende

Per l’associazione delle imprese, guidata da Massimiliano Boggetti, nei piani del Governo non c’è traccia di “una strategia di sostegno” al settore e mancano all’appello pagamenti da parte della Pa per 1,9 miliardi di euro

“Nessuna strategia di valorizzazione per le imprese della sanità nei piani del Governo. Nessun segno di attenzione alle imprese che stanno spingendo al massimo la produzione di dispositivi medici ma che rischiano il collasso per problemi di liquidità, nessuna pianificazione strategica a sostegno del tessuto imprenditoriale”. A lanciare l’allarme è Massimiliano Boggetti, presidente di Confindustria dispositivi medici, che chiede di sbloccare i pagamenti che le aziende del settore attendono dalla Pubblica amministrazione: circa 1,9 miliardi di euro, con tempi di pagamento in lieve aumento a marzo.

Sbloccare i pagamenti della Pa

Per Boggetti l’appovazione del Def 2020 è un’occasione mancata per far ripartire le imprese: “Non una parola è stata spesa dal Governo sulla richiesta di sbloccare i pagamenti che le imprese dei dispositivi medici aspettano dalla Pa”. Da dicembre 2019 a marzo 2020, spiega il presidente di Confindustria Dm, l’incremento dell’indice Dso (days sales outstanding) a livello nazionale “è stato di 11 gioni, arrivando così a una media nazionale di 108 giorni ben lontana dalla soglia dei 60 stabilita dalla direttiva europea, acuendo il problema di liquidità delle nostre imprese.”

Problemi di liquidità

Un’accelerazione sui pagamenti della Pa per sostenere le imprese è stata chiesta anche dal direttore generale di Confindustria, Marcella Panucci, in audizione sul Dl liquidità davanti alle commissioni riunite Finanze e Attività produttive della Camera. Per Boggetti il tema riguarda da vicino anche le imprese della sanità: “È ora di fare i conti con le scelte sbagliate e imparare da esse, non reiterarle portando allo stremo un settore che oggi più che mai è di vitale importanza. Problemi di liquidità in questo momento delicato si trasformano in blocco dell’innovazione, impoverimento della struttura produttiva del nostro Paese. Solo stimolando ricerca e sviluppo – conclude Boggetti – si genera un tessuto industriale sano che lavora per la migliore innovazione possibile”.