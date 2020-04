Mascherine, la distribuzione intermedia chiede regole chiare e condivise

Appello di Adf e Federfarma Servizi: servono tutele analoghe a quelle per le farmacie e chiarimenti sull’ordinanza che fissa un prezzo massimo per i dispositivi di protezione

Lo chiamano il “rompicapo delle mascherine” e chiedono tutele analoghe alle farmacie, chiarezza, concertazione e azioni condivise. Sono i protagonisti della distribuzione intermedia nel settore farmaceutico. All’indomani dell’accordo tra il commissario straordinario Domenico Arcuri e i farmacisti (che segue l’ordinanza per un prezzo imposto alle mascherine chirugiche), i grossisti dell’Associazione distributori farmaceutici (Adf) e Federfarma Servizi si rivolgono alle istituzioni. In particolare, ad Arcuri, al ministero della Salute e al Governo.

Dubbi e incertezze

Secondo il presidente di Adf, Alessandro Morra, e il presidente di Federfarma Servizi, Antonello Mirone, bisogna prima di tutto “sgombrare il campo dai dubbi e dalle incertezze circa i termini operativi che dovranno applicarsi in relazione all’ordinanza n. 11 del 26 aprile”, che stabilisce “senza possibilità di esaurimento delle scorte, un prezzo massimo di vendita al consumo delle mascherine chirurgiche praticato dai rivenditorifinali che non può essere superiore, per ciascuna unità, a 0,50 euro, al netto dell’imposta sul valore aggiunto”.

Prezzo delle mascherine “fuori dalla realtà”

Un valore che per le due organizzazioni è “del tutto fuori dalla realtà, dato che il costo d’acquistoe/o importazione in Italia è di gran lunga superiore al prezzo massimo di vendita previsto dal provvedimento”. In Spagna una misura simile ha fissato il prezzo massimo a 96 centesimi. “Le misure messe in campo dal commissario straordinario – affermano Morra e Mirone – penalizzano irragionevolmente i distributori farmaceutici che hanno investito ingenti risorse per il reperimento delle mascherine per assicurarne la distribuzione ai farmacisti senza che ci fossero fenomeni noti di speculazione sui prezzi”.

Correggere il tiro

Adf e Federfarma Servizi chiedono quindi di rivedere urgentemente “i termini di applicazione delle disposizioni in relazione al prezzo delle mascherine” per evitare ricadute negative sulla loro disponibilità. E rinnovano la disponibilità a collaborare con le istutizioni: “Restiamo a disposizione delle autorità, pronti a distribuire ai cittadini le mascherine, anche gratuitamente per quelle che ci fornirà la Protezione Civile per le categorie più fragili, ricordando tuttavia che i distributori farmaceutici giàs ono sotto-remunerati per la distribuzione dei farmaci Ssn e – conclude la nota – stanno sopportando costi aggiuntivi molto rilevanti per la tutela dei propri lavoratori e terzisti”.