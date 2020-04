Rompicapo mascherine, Arcuri: “Abbiamo fissato il prezzo massimo di vendita, non di acquisto”

Il commissario all'emergenza Covid-19 Domenico Arcuri difende il tetto massimo per la vendita che non coincide con il tetto massimo per l'acquisto dei materiali. Ne ha parlato durante la conferenza stampa del 28 aprile

“Abbiamo fissato un prezzo massimo di vendita, mai pensato di fissare il prezzo massimo di aquisto delle mascherine. Se gli italiani devono sostenere un costo per il loro diritto alla sicurezza e alla salute, pagheranno il prezzo giusto”. Così chiarisce il commissario all’emergenza Domenico Arcuri durante la conferenza stampa nella tarda mattinata del 28 aprile in merito alle polemiche suscitate per il tetto dei 50 centesimi di euro per l’acquisto delle mascherine.

Il mercato (che non c’è)

“Il prezzo lo fa il mercato, dicono i liberisti, lo fa l’incontro tra la domanda e l’offerta e hanno ragione se il mercato ci fosse, se avesse una struttura dell’offerta consolidata come quella della domanda. Il mercato non è pronto ad allineare la domanda e l’offerta in questo settore”, continua Arcuri difendendo la scelta di porre un tetto di spesa per i cittadini per evitare speculazioni sull’approvviggionamento del dispositivi di protezione individuale. “Abbiamo iniziato a strutturare la produzione italiana di mascherine. Ben 106 imprese italiane hanno ottenuto gli incentivi per riconvertire la produzione (facendo riferimento al bando di Invitalia e i 50 milioni messi a disposizione, ndr). Abbiamo fatto cinque accordi con altrettanto aziende per la produzione di 660 milioni di mascherine chirurgiche il cui costo sarà 0,39 euro. Undici centesimi in meno del prezzo massimo che abbiamo fissato per la vendita. Prima della crisi il costo era di 0,08 centesimi – continua Arcuri – sei volte meno del prezzo massimo che abbiamo inteso fissare. Ma c’è un problema. Gli italiani hanno bisogno delle mascherine per proteggersi e quando i bisogni sono primari, i consumatori sono disposti a pagare qualsiasi prezzo per soddisfarli”.

I doveri dello Stato

Arcuri poi passa in rassegna i doveri che lo Stato centrale, insieme alle Regioni, deve compiere. “Deve fare cose semplici. Prima di tutto deve produrre più mascherine che può e in secondo luogo distribuirne il più possibile. Lo Stato acquisterà tutte le mascherine che verranno prodotte da queste 106 aziende. Non ci saranno mascherine nelle farmacie e nei supermercati che costeranno più di 0,50 euro”.

La distribuzione da maggio in poi

Il commissario passa poi a elencare quante mascherine saranno distribuite ai territori. “Fino a oggi abbiamo consegnato circa quattro milioni di mascherine al giorno e a oggi (28 aprile, ndr), nei magazzini delle regioni sono disponibili 47 milioni di prodotti. In sostanza, abbiamo distribuito più di quello necessario. Da lunedì 4 maggio distribuiremo, se necessario, 12 milioni di mascherine al giorno”. Gli aumenti della distribuzione saranno spalmati sui mesi a venire. A giugno, dice Arcuri, saranno distribuite 18 milioni di mascherine al giorno, da luglio saranno 25 e a settembre, ossia all’auspicabile riapertura delle scuole, saranno 30 milioni i pezzi distribuiti.