Shionogi, un nuovo antibiotico approvato in Europa

La Commissione Ue ha dato il via libera a cefiderocol per il trattamento di infezioni dovute a batteri aerobi Gram-negativi in adulti con opzioni terapeutiche limitate

Shionogi ottiene il via libera in Europa per un nuovo antibiotico. La molecola si chiama “cefiderocol” e ha avuto l’ok dalla Commissione Ue per il trattamento di infezioni dovute a batteri aerobi Gram-negativi in pazienti adulti con opzioni di terapeutiche limitate. “Cefiderocol – sottolinea l’azienda in una nota – è il primo trattamento che permette una copertura di tutti i patogeni Gram-negativi considerati di priorità critica dall’Organizzazione mondiale della sanità: Acinetobacter baumannii, Pseudomonas aeruginosa e Enterobacterales resistenti ai carbapenemi”.

Gli studi

Prima gli studi preclinici e poi quelli clinici (APEKS-cUTI e APEKS-NP e CREDIBLE-CR) hanno supportato la domanda di autorizzazione all’immissione in commercio di Shionogi. In particolare, cefiderocol si è dimostrato efficace in pazienti con i seguenti tipi di infezione: infezioni delle vie urinarie complicate (cUTI); polmonite nosocomiale (HAP), polmonite associata alla ventilazione meccanica (VAP), sepsi (comprese infezioni intra-addominali complicate, cIAI), infezione della cute e tessuti molli (SSSI) e nei pazienti con batteriemia (alcuni senza focolaio primario di infezione identificato).

L’esperto

“La capacità di cefiderocol di penetrare nelle cellule batteriche, eludendo i comuni meccanismi di resistenza dei patogeni Gram-negativi – spiega Matteo Bassetti, direttore della clinica di Malattie infettive dell’Ospedale Policlinico San Martino di Genova e presidente della Società italiana di terapia antimicrobica (Sita) rende questo farmaco unico nel suo genere grazie anche all’ampio spettro di azione nei confronti dei batteri aerobi Gram-negativi clinicamente rilevanti. Questa notizia – sottolinea l’esperto – appare ancora più importante alla luce della situazione critica italiana, e non solo, legata alla pandemia Covid-19. Infatti, in questi pazienti sono possibili infezioni batteriche secondarie che peggiorano ulteriormente la situazione clinica del paziente”. Shionigi è impegnata a rendere cefiderocol disponibile il prima possibile nei Paesi dello Spazio economico europeo per pazienti adulti, quindi anche in Italia. Negli Stati Uniti, invece, è in commercio dal 2019.