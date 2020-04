Remdesivir potrebbe essere il nuovo standard di cura contro Covid-19, secondo Fauci

Anthony Fauci, direttore del Niaid, lo ha annunciato in seguito alla notizia del raggiungimento dell’endpoint primario dell’antivirale di Gilead in uno studio clinico condotto presso il Niad in pazienti Covid-19 ospedalizzati da moderati a gravi. Resta però il problema della logistica ancora poco chiara secondo GlobalData

Secondo Anthony Fauci, direttore del National Institute of Allergy and Malattie infettive (Niaid), remdesivir potrebbe essere il nuovo standard di cura per Covid-19. Lo ha annunciato in seguito alla notizia del raggiungimento dell’endpoint primario dell’antivirale di Gilead in uno studio clinico condotto dal Niad in pazienti Covid-19 ospedalizzati da moderati a gravi. Secondo Philipp Rosenbaum, analista di malattie infettive di GlobalData, una delle principali società di dati e analisi, se i numeri si mantenessero tali, potrebbe essere una svolta per la cura di Covid-19.

“Tuttavia, quanti pazienti trarranno beneficio dal farmaco di Gilead non è chiaro” aggiunge Rosenbaum, “Con la società che sta già lottando per compensare la grande richiesta di farmaco, la questione della distribuzione (dato che remdesivir viene somministrato per via endovenosa) e le incertezze sul prezzo del farmaco”.

Primi risultati dal Niad

L’endpoint primario nello studio randomizzato in doppio cieco condotto presso Niaid era il tempo di recupero di remdesivir rispetto a un placebo. Il farmaco di Gilead è stato in grado di ridurre significativamente il tempo necessario per il recupero da 11 a 15 giorni. Nei prossimi giorni inoltre verranno rilasciati dati più dettagliati. Inoltre, i dati emersi dallo studio Simple, uno degli studi di Gilead su pazienti con Covid-19 gravi, hanno mostrato che un regime di trattamento di remdesivir di cinque giorni è efficace come un regime di dieci giorni. I che contribuirebbe in modo significativo a trattare un numero maggiore di pazienti Covid-19, data l’attuale disponibilità del farmaco.

Trattamento precoce

Inoltre, lo studio Simple ha mostrato risultati migliori nei pazienti Covid-19 che hanno ricevuto il farmaco entro dieci giorni dall’infezione (rilascio ospedaliero precoce nel 62% dei pazienti) rispetto ai pazienti che sono stati trattati più di dieci giorni dopo l’insorgenza dei sintomi (rilascio anticipato del 49%). Finora, gli studi clinici su remdesivir hanno avuto esiti contrastanti, ha continuato a spiegare Rosenbaum, “per via di diversi studi in Cina sospesi o cancellati a causa della mancanza di pazienti, studi senza comparatori (compassionevoli) e perdite di dati prima della disponibilità di uno studio pubblicato completo”.

Il problema della logistica

“Questi risultati sono in linea con ciò che vediamo nel trattamento di altre malattie virali, come l’influenza stagionale” continua. “La somministrazione precoce di farmaci antinfluenzali come Tamiflu mostra i risultati migliori. Tuttavia, dato che remdesivir deve essere somministrato per via endovenosa, la logistica di come e quando somministrarlo a pazienti con sintomi inizialmente lievi che potrebbero essere titubanti nel consultare un medico o andare in un ospedale affollato durante la pandemia in corso, non è chiara”.