Nuovo coronavirus, il vademecum per le imprese

AboutPharma inaugura una nuova rubrica digitale che riassume alcuni suggerimenti normativi a uso delle aziende per reagire all'emergenza coronavirus. In collaborazione con lo studio legale Lupi & Associati di Milano

Tanti dubbi e domande e le risposte spesso scarseggiano. L’epidemia da nuovo coronavirus sta mettendo alla prova chiunque, generando confusione sui comportamenti più idonei da seguire. Non solo riguardo alla salute individuale e collettiva, ma anche rispetto alle misure da adottare negli ambienti di lavoro, considerata la legge vigente. Lo studio legale Lupi & Associati di Milano ha redatto per l’occasione un vademecum per le aziende che esamina i provvedimenti legislativi adottati dal Governo per ridurre la diffusione del Covid-19, e fornisce una panoramica dei possibili accorgimenti, anche in tema di privacy, da adottare per fronteggiare l’emergenza. I temi? Sicurezza e salute dei dipendenti, gestione ordinaria e straordinaria del personale, normative da rispettare, le misure per il sostegno alle imprese. “Il documento – si legge – si propone lo scopo di informare in ordine alle possibili questioni, giuridiche e operative, che stanno emergendo a fronte dell’improvvisa diffusione del Covid-19. Si analizzerà il panorama normativo di riferimento, peraltro in continua evoluzione, con analisi delle misure disposte dal Governo per contenere il fenomeno nelle varie zone, diversamente interessate”. Per l’occasione AboutPharma and Medical Devices inaugura una nuova rubrica digitale che raccoglie una serie di suggerimenti (che cercheremo di aggiornare di volta in volta secondo le necessità e le indicazioni governative) pensati per il mondo dell’impresa.

Qui di seguito l’indice degli argomenti trattati (in costante aggiornamento):

Cosa cambia per la cassa integrazione con la legge di conversione del Decreto “Cura Italia”

Disposizioni temporanee in materia di fallimenti

Decreto “Liquidità”, le misure previste dalla normativa dell’8 aprile 2020

Covid-19 e Cassa integrazione, alcuni chiarimenti dell’Inps

Misure di contrasto alla diffusione del virus in ambienti di lavoro

Congedo e indennità per i genitori, le cose da sapere per i datori di lavoro

Quarantena e malattia per i dipendenti, come muoversi

Cessazione attività lavorativa involontaria, le nuove misure

Cosa fare in materia previdenziale e gestione del personale disabile

Indennità professionisti con partita Iva e autonomi

Licenziamento e mobilità, cosa può e non può fare un’azienda

Decreto “Cura Italia”, misure di sostegno finanziario alle imprese

Rilevazione della temperatura a un dipendente, la privacy non è un optional

Regioni: sospensione dell’attività di informazione scientifica

Le risposte del Governo all’epidemia coronavirus

Le imprese nelle zone di emergenza

La sicurezza dei dipendenti aziendali in dieci mosse

La gestione del personale

Misure di sostegno per le imprese e i dipendenti

La tutela della privacy e le esigenze dell’impresa

Contratti e causa di forza maggiore

Indicazioni per chi è stato in zone a rischio e per i sintomatici