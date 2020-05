Covid-19, Fda approva ventilatore polmonare progettato dalla Nasa

L'ente regolatorio americano ha dato il via libera all'uso d'emergenza del dispositivo realizzato dall'agenzia spaziale statunitense. Servirà a sopperire alla mancanza di ventilatori per i malati affetti da coronavirus

La Food and drug administration (Fda) ha approvato l’utilizzo in emergenza di un nuovo ventilatore ad alta pressione, sviluppato dalla Nasa, per il trattamento dei pazienti con coronavirus.

Il progetto

A realizzare il dispositivo, denominato Vital (Ventilator intervention technology accesible locally), sono stati gli ingegneri del Jet propulsion laboratory (Jpl) dell’agenzia spaziale americana, in California. L’obiettivo del progetto è combattere la fornitura limitata di ventilatori tradizionali in Usa, per supportare le cure dei pazienti affetti da Covid-19.

“Questa autorizzazione della Fda è un risultato chiave per testimoniare il contributo che il Governo può dare in un momento di crisi”, ha dichiarato l’amministratore della Nasa Jim Bridenstine. “Questo ventilatore è uno degli innumerevoli esempi di come gli investimenti dei contribuenti nell’esplorazione dello spazio si traducano in progressi che migliorano la vita sulla Terra”.

Licenza gratuita

L’ufficio di trasferimento tecnologico e corporate partnership del Caltech (California institute of technology), che gestisce il Jpl per la Nasa, offre una licenza gratuita per l’utilizzo di Vital e si rivolge all’industria medicale per trovare aziende disposte a produrlo.

“Ora che abbiamo un progetto, stiamo lavorando per passare il testimone alla comunità medica e, in definitiva, ai pazienti, il più rapidamente possibile”, ha dichiarato Fred Farina, responsabile dell’innovazione e delle partnership aziendali di Caltech.

Uso per casi di emergenza

L’autorizzazione all’uso in caso di emergenza consente l’utilizzo del dispositivo specificamente per i pazienti Covid-19, con l’obiettivo di rispondere alla forte domanda di ventilatori durante la pandemia di coronavirus. Dal punto di vista pratico, come tutti i ventilatori polmonari, Vital richiede che i pazienti siano sedati e per permettere l’inserimento di un tubo di ossigeno nelle vie respiratorie.