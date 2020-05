Giuseppe Abbadessa nominato general manager di Gsk Consumer Healthcare Italia

Dirigerà la nuova realtà aziendale appena nata dalla joint venture con Pfizer Consumer Healthcare. Sotto la sua guida - spiega l'azienda - il gruppo si prepara ad anticipare le sfide del mercato, puntando con convinzione sulla prevenzione

Gsk Consumer Healthcare, società del gruppo GlaxoSmith-Kline, ha annunciato la nomina di Giuseppe Abbadessa a general manager di Gsk Consumer Healthcare Italia, la nuova realtà aziendale, appena nata dalla joint venture con Pfizer Consumer Healthcare.

“Siamo orgogliosi di aver raggiunto questo importante traguardo e pronti a lavorare affinché l’integrazione si realizzi nei giusti tempi e compatibilmente con l’emergenza che stiamo vivendo – dichiara Giuseppe Abbadessa – Il nostro obiettivo è impegnarci per sviluppare soluzioni che soddisfino una ancor più ampia gamma di bisogni per il benessere e la salute delle persone, anche creando nuove alleanze con gli stakeholder del settore healthcare quali ad esempio i farmacisti e i dentisti, oltre alla grande distribuzione. Questo è anche il ruolo e la responsabilità che riteniamo di avere come nuova Gsk Ch nel periodo storico che stiamo vivendo”.

Le sfide

Sotto la guida di Abbadessa – spiega una nota diramata dall’azienda – la nuova realtà aziendale si prepara ad anticipare le sfide del mercato dell’healthcare, puntando sulla promozione di una cultura improntata alla cura di sé quale strumento di prevenzione, salute e benessere per le persone, su un solido rapporto di fiducia con i consumatori e collaborazioni di valore con esperti, come medici e farmacisti e società scientifiche.

“La joint venture rappresenta una sfida per tutti noi molto stimolante perché riunisce due incredibili realtà del settore consumer healthcare, con ricchissime culture aziendali improntate alla ricerca scientifica e all’innovazione, su valori forti e su una squadra con competenze crossfunzionali”, conclude Abbadessa.

I dettagli dell’operazione

In seguito all’operazione, entrerà a far parte della Jv anche il sito produttivo di Aprilia (LT) dedicato alla produzione di prodotti OTC, integratori alimentari e probiotici, con circa 400 dipendenti ed una ca-pacità produttiva di 100 milioni confezioni/anno, per il 90% destinata all’export (Europa, Russia, Africa, Estremo Oriente, Asia Pacifico).

Il profilo

Nato a Palermo nel 1971, si è laureato in ingegneria gestionale presso l’Università di Palermo. Dopo le prime esperienze in Henkel, Abbadessa ha lavorato in Reckitt & Benckiser, Kraft Foods, L’Oreal Italy e infine in Pfizer Italia, in qualità di general manager. Abbadessa è entrato in Gsk Ch ad agosto 2019 per guidare il processo di unificazione avviato a fine 2018. L’operazione ha visto la sua maturazione nel pieno dell’emergenza sanitaria dovuta al Covid-19, per completarsi ufficialmente lo scorso 1 maggio.