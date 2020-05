Daiichi Sankyo Italia, Mauro Vitali a capo dell’oncologia

Laureato in Chimica e Tecnologia farmaceutiche all’Università di Milano con un Mba alla Sda Bocconi, Vitali ha già avuto esperienze nell’ambito dell’oncologia e dell’onco-ematologia, prevalentemente all’interno di Novartis

Mauro Vitali da oggi dirige la nuova Business Unit Oncology di Daiichi Sankyo Italia. “Sono molto felice e onorato di entrare a far parte di una realtà come quella di Daiichi Sankyo dove innovazione, collaborazione e rispetto delle persone sono valori alla base della propria missione. Valori per me fondamentali e punto di partenza per costruire una forte leadesrhip in oncologia, mettendo a disposizione dei pazienti terapie innovative ed efficaci come quelle del portfolio di Daiichi Sankyo”, ha dichiarato Vitali.

Il profilo

Laureato in Chimica e Tecnologia farmaceutiche all’Università di Milano con un Mba alla Sda Bocconi, Vitali ha già avuto esperienze nell’ambito dell’oncologia e dell’onco-ematologia, prevalentemente all’interno di Novartis, dove ha ricoperto ruoli di leadership in area marketing e commerciale. Dopo una parentesi di 2 anni come Rare disease marketing director a livello europeo, rientra in Italia come Business franchise head, diventando membro del Leadership team di Novartis oncology Italy. Nel 2019 ha assunto il ruolo di Business unit head presso Advanced Accelerator Applications, azienda attiva nel settore della medicina nucleare, per guidarne lo sviluppo commerciale e l’integrazione con il gruppo Novartis che l’aveva acquisita.