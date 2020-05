E-commerce, la difficoltà delle dogane per il controllo della compliance dei prodotti

Secondo un report della Wto (Organizzazione mondiale del commercio), l'aumento delle transazioni e-commerce attraverso numerosi siti online potrebbe creare un aumento dei controlli frontalieri (già duramente provati causa Covid) con qualche rischio per la compliance dei prodotti

Un report della Wto (Organizzazione mondiale del commercio) pubblicato il 4 maggio 2020 fa il punto sulla crescita a livello globale del fenomeno dell’e-commerce durante la pandemia. Un evento attesto dagli analisti ed esperti di mercato, tuttavia ci sono alcune criticità che la Wto ha sottolineato in una delle otto pagine del rapporto. Sostanzialmente con l’aumento delle compravendite online da Paesi terzi, aumenta il rischio che arrivino nel nostro Paese prodotti non in linea con le direttive di compliance costringendo, quindi, un impegno maggiore nei controlli frontalieri.

Le dogane

I prodotti più richiesti che arrivano da oltre i confini europei e che sono maggiormente a rischio sono i soliti noti: disinfettanti, mascherine, prodotti per l’igiene e altri dispositivi di protezione individuale. Il problema che rileva la Wto riguarda soprattutto l’aumento delle richieste dirette dei consumatori che si affidano agli acquisti online da siti non sempre sicuri. Questo processo comporterebbe, quindi, uno sforzo maggiore da parte delle autorità doganali che devono smistare una quantità sempre maggiore di merci provenienti da Paesi extra-europei. “Ciò crea nuove difficoltà alle autorità – è scritto nel report – che intervengono non solo per ispezionare, ma anche per raccogliere e condividere i dati a livello internazionale per determinare il rischio di queste transazioni tenendo presenti le norme sanitarie e fitosanitarie”.

Due ordini di problemi

Il report propone la riflessione su due ordini di problemi. Il primo: la pandemia ha causato una riduzione (fisiologica?) della forza lavoro delle agenzie regolatorie che in questo periodo non riescono a ottemperare a tutte le richieste di conformità che arrivano. Questo ha costretto molti governi ad andare in deroga (si pensi, ad esempio, alla questione mascherine senza certificato CE) costringendo l’Iss e l’Inail a un lavoro ulteriore per certificare i nuovi prodotti. L’altro tema (il secondo) riguarda la catena di distribuzione. Per quanto in Italia questa abbia retto all’urto, le complicazioni ci sono state e non sono passate sotto traccia le denuncie di carenze sia di Dpi che di farmaci. Per ottemperare a queste carenze, molte persone hanno trovato più utile affidarsi a canali online con il rischio di trovarsi tra le mani prodotti non sempre conformi.