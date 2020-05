di Redazione Online

Verso il new normal della Sanità in Italia: soluzioni per il post COVID-19

Webinar, 12 maggio 2020 h 11.30-13.00

L’emergenza degli ultimi mesi è destinata a produrre impatti di lunga durata.

Non si tornerà alla normalità come la si conosceva e alla quale eravamo abituati. Ci sarà una nuova normalità, con cui si dovrà imparare a convivere e che si dovrà imparare a gestire.

In questo processo di cambiamento e di trasformazione, IQVIA vuole essere vicina ai protagonisti del mondo Life Science.

Per questo ha organizzato un webinar sulle strategie e gli approcci per reagire allo scenario post Covid-19 che abbiamo davanti.

Con le sue informazioni e competenze, IQVIA descriverà i fattori determinanti per adattarsi a questo “new normal” che abbiamo già cominciato a sperimentare.

Key topics

Impatto dell’epidemia sulla Sanità : conseguenze e sviluppi organizzativi

: conseguenze e sviluppi organizzativi Modelli di assistenza al paziente nel nuovo scenario

Evoluzione delle dinamiche di accesso al mercato

Comportamenti di pazienti e consumatori nelle dinamiche di acquisto

Shift verso l’online : insight sull’ impatto del digital per farmacie e catene

: insight sull’ Dai modelli tradizionali all’adozione di canali digitali nella promozione scientifica: nuovi strumenti e contenuti

Lancio di nuovi prodotti nel post COVID-19: come interagire con payor e classe medica

Implicazioni del new normal nelle strategie commerciali

Target

Il webinar è gratuito e riservato alle istituzioni, alle associazioni e ai professionisti delle aziende del settore.

Per iscriversi è necessario fornire la propria email aziendale.

IQVIA, The Human Data Science Company™

IQVIA è un fornitore globale di analisi avanzate, tecnologie innovative e servizi di ricerca clinica disegnati per le aziende del settore Life Sciences.

Nata dalla fusione tra IMS Health e Quintiles, IQVIA ha più di 67.000 dipendenti in tutto il mondo.

Per aiutare a comprendere l’impatto del COVID-19 e a evolvere il mondo della salute nel nuovo contesto, IQVIA ha messo a disposizione approfondimenti relativi all’epidemia consultabili cliccando questo link.