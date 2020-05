di Redazione Online

Words for Pharma

Mission, Vision, Values

Webinar, 14 maggio 2020, 17:00

Cosa comunicano le industrie farma oggi con i loro vision e mission statements? Con “Words for Pharma” AboutPharma dà il via all’AboutPharma Virtual Journal Club.

Ispirato ai Journal Club delle università del mondo anglosassone, brevi meeting in cui le persone si ritrovano per discutere articoli recentemente apparsi nella letteratura scientifica, filosofica o medica, l’AboutPharma Virtual Journal Club propone di partire da un articolo apparso su AboutPharma & Medical Devices, AboutOpen o su altre riviste di interesse per il mondo Lifescience, analizzarne criticamente i dati via web e commentarli attraverso un virtual Q&A.

In particolare verrà trattato un lavoro appena pubblicato su AboutOpen e che affronta il tema della Comunicazione Corporate delle industrie farma.

Words for pharma: cosa comunicano le industrie farma oggi con i loro vision e mission statements?

“Science For A Better Life”, “Doing now what patients need next”, “People. Passion. Possibilities”, “Advancing health together” sono alcune delle parole e delle frasi legate ai nomi e ai loghi delle principali aziende farmaceutiche mondiali. Ma quanto sono davvero frequenti queste parole? Quanto pongono l’accento sull’innovazione? Quanti pazienti al centro? Quante volte vengono citati i medici, gli infermieri, i farmacisti e tutte le figure chiave della relazione tra azienda e paziente? Quanta importanza hanno sostenibilità e attenzione per l’ambiente?

E infine, perché le aziende farma, che pure contribuiscono ad assicurare una vita più lunga e più sana a tutti noi, spesso hanno ranking molto inferiori rispetto ad aziende di altri settori?

Si cercherà di dare alcune risposte a queste domande durante un breve webinar di circa 40 minuti, dedicato alle figure professionali dell’ambito farma che si occupano di comunicazione.

Relatore

Giulio Zuanetti

Chairman, HPS – Health Publishing and Services