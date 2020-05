Accedere ai supercalcolatori contro Covid-19, al via un bando

L’obiettivo è sostenere gruppi di ricerca, pubblici e privati, con oltre 8 milioni di ore di calcolo grazie alle tecnologie di Cineca, Cmcc, Enea e Infn-Cnaf

Tramite un bando a accesso veloce, i ricercatori impegnati in progetti sul contenimento dell’epidemia Covid-19 potranno accedere alle risorse dei principali enti di supercalcolo in Italia: Cineca (Consorzio interuniversitario per il calcolo automatico), Cmcc (Centro Euro-Mediterraneo sui cambiamenti climatici), Enea (Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile), Infn-Cnaf (Istituto nazionale di fisica nucleare). L’iniziativa è promossa dall’Associazione Big data, che raccoglie il 70% della capacità di calcolo e big data in Italia, in collaborazione con la neocostituita Fondazione internazionale Big data and Artificial intelligence for human development.

Il bando

Il bando prevede l’accesso veloce ai principali sistemi di supercalcolo nazionali per un’ampia tipologia di progetti. Non sono dati limiti disciplinari e si potranno trattare, tra le tante, tematiche relative a ricerca biomolecolare, biochimica, bioinformatica, bio-simulazioni, analisi epidemiologiche, mitigazione dell’impatto della pandemia.

In particolare, il bando tiene in considerazione l’esigenza dei gruppi di lavoro di poter procedere celermente con le ricerche. L’iniziativa infatti prevede la possibilità di presentare i progetti in via continuativa. Inoltre, le proposte saranno valutate contestualmente alla sottomissione, in un paio di giorni, da una commissione tecnico-scientifica, e potranno subito partire.

L’obiettivo

L’obiettivo è sostenere gruppi di ricerca, pubblici e privati, impegnati in progetti contro il Covid-19 con oltre 8 milioni di ore di calcolo: Cineca garantirà un contributo iniziale di 150K node hours di Marconi100 e risorse aggiuntive sull’infrastruttura Hpc Galileo. Cmcc metterà a disposizione 500k core hours al mese dell’infrastruttura di calcolo ZEUS del suo Centro di supercalcolo situato a Lecce. Enea metterà a disposizione 200K node hours dei sistemi Cresco. infine Infn-Cnaf parteciperà con 100k node hours di tipo Htc.