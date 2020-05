Covid-19: arriva il supporto psicologico per i pazienti con malattie della pelle

Al via il progetto “DermatologicaMente” realizzato da Apiafco (Associazione psoriasici italiani amici della Fondazione Corazza) e Gpl (Giovani psicologi lombardi) con il sostegno di Leo Pharma

Arriva, al tempo di Covid-19, il supporto psicologico per i pazienti con malattie croniche della pelle. Si chiama “DermatologicaMente” ed è il progetto lanciato da Apiafco (Associazione psoriasici italiani amici della Fondazione Corazza) e Gpl (Giovani psicologi lombardi) con il sostegno dell’azienda Leo Pharma. “Attivo su tutto il territorio nazionale – si legge in una nota – vuole offrire un aiuto concreto e professionale a coloro che vivono già normalmente un disagio psicologico provocato dalla patologia, ma che in questo momento non possono neanche contare sull’incontro con il proprio specialista”, fondamentale nell’affrontare il peso di una malattia dermatologica cronica, come ad esempio la psoriasi.

Come funziona

Il progetto prevede che il dermatologo individui tra i suoi pazienti quelli che a suo giudizio possono trarre maggiormente beneficio da un colloquio psicologico in questa fase. Questi, su invito dello specialista,potranno andare sulla pagina web dedicata al progetto, selezionare uno psicologo ed effettuare gratuitamente video colloqui.

Autostima, rabbia e insicurezza

“In questo periodo di emergenza Coronavirus – afferma Valeria Corazza, presidente Apiafco – non potevamo ignorare la fragilità emotiva dei pazienti con patologie dermatologiche croniche come la psoriasi: chi vive con questa patologia ha una scarsa autostima e viene sopraffatto da sentimenti di insicurezza e/o rabbia che, in questo momento, possono acuirsi perché si sente abbandonato”. Fiduciosa per la riuscita dell’iniziativa è Cecila Pecchioli, presidente Gpl: “Siamo convinti che il progetto DermatologicaMente possa avere un impatto sociale significativo, strutturandosi come fattore protettivo per la salute mentale delle persone coinvolte”.

L’impegno di Leo Pharma

L’impatto emotivo della patologia emerge anche nel World psoriasis happiness report 2018, una ricerca che esplora in 21 paesi l’impatto che la convivenza con psoriasi ha sulla felicità di chi ne soffre, sviluppata da Leo Pharma con l’Happiness research institute di Copenaghen. Stress e solitudine sono le due cause principali di infelicità per le persone che soffrono di psoriasi. “L’impegno della nostra azienda a favore delle persone affette da patologie della pelle – commenta Paolo Pozzolini, country leader di Leo Pharma Italia – va ben al di là dei trattamenti, ma vuole indirizzarsi verso il miglioramento della qualità di vita dei pazienti. In questo momento storico, ci sentiamo chiamati a rafforzare il nostro ruolo di responsabilità sociale e il nostro sostegno a questo progetto conferma – conclude Pozzolini – l’impegno di Leo Pharma nell’offrire ai pazienti soluzioni per gestire l’impatto emotivo della malattia”.