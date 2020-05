Mediolanum Farmaceutici acquisisce la società francese ElsaLys Biotech

L’acquisizione consentirà all'azienda italiana di consolidare la propria presenza a livello internazionale, direttamente o tramite partnership e di rafforzare la sua R&D in campo oncologico

Il gruppo italiano Mediolanum Farmaceutici ha annunciato il 7 maggio di aver acquisito la società francese ElsaLys Biotech, azienda attiva nel campo dell’immuno-oncologia, impegnata nella progettazione e sviluppo di una nuova generazione di anticorpi mirati contro i tumori e il loro microambiente immunitario e vascolare.

Rafforzamento internazionale

L’acquisizione consentirà a Mediolanum Farmaceutici di consolidare la propria presenza a livello internazionale, direttamente o tramite partnership. “Oltre alla comprovata expertise nell’area cardiovascolare, Mediolanum Farmaceutici è riconosciuta per aver consolidato un ampio portfolio in ambito oncologico”, ha dichiarato Alessandro Del Bono, Amministratore Delegato del Gruppo Mediolanum Farmaceutici. “L’acquisizione della pipeline di Elsalys Biotech rappresenta un significativo passo avanti nel nostro percorso di espansione internazionale, aumentando allo stesso tempo le capacità di ricerca e sviluppo del Gruppo”. Anche da parte francese, per bocca di Christine Guillen, CEO e co-fondatrice di ElsaLys Biotech c’è entusiasmo per l’operazione andata a buon fine. “L’acquisizione di ElsaLys Biotech da parte del gruppo Mediolanum Farmaceutici è una grande opportunità per la nostra azienda. Siamo orgogliosi di entrare a far parte della famiglia Mediolanum che vanta una consolidata esperienza nella commercializzazione di prodotti farmaceutici”.



I progetti di ElsaLys Biotech

A impreziosire l’offerta di R&D di ElsaLys Biotech ci sono anche tre studi sugli anticorpi. I tre programmi di sviluppo proprietari includono Inolimomab, un anticorpo monoclonale inibitore del recettore alfa dell’interleuchina 2 (IL-2), una citochina che contribuisce allo sviluppo e alla proliferazione di alcuni globuli bianchi, in particolare i linfociti T, all’origine della malattia acuta del trapianto contro l’ospite resistente ai corticosteroidi (SR-aGvHD), una patologia orfana dalla prognosi infausta, che può manifestarsi a seguito di un trapianto di cellule staminali emopoietiche allogeniche. Sono inoltre in corso alcuni studi di valutazione preclinica dell’anticorpo anti-CD160 per raggiungere diversi obiettivi terapeutici, in monoterapia o in combinazione con i trattamenti esistenti.