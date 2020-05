Ricerca su Covid-19: Italia e Giappone firmano un memorandum

L’intesa, in videoconferenza, tra Speranza e il ministro della Salute giapponese, Kato Katsunobu. Focus sul vaccino

La ricerca su Covid-19 unisce Italia e Giappone. Il ministro della Salute, Roberto Speranza, e il suo omologo giapponese Kato Katsunobu, hanno siglato – in videoconferenza – un memorandum d’intesa per la collaborazione nel settore sanitario. A darne notizia è il ministero della Salute. I dettagli del memorandum non sono noti, ma al termine dell’incontro Speranza ha dichiarato: “L’emergenza Covid-19 ci offre l’occasione di dare subito concreta applicazione al memorandum attraverso un confronto sul trattamento della pandemia, sulle cure e sui protocolli in atto nei due Paesi. Particolare attenzione riveste la collaborazione con il Giappone nel settore della ricerca di un vaccino”.

Unire gli sforzi per trovare un vaccino

La collaborazione internazionale per trovare un vaccino è una priorità da diverse settimane. A metà aprile, Speranza è intervenuto alla riunione dei ministri della Salute del G7: “È importante – ha detto il ministro in quella occasione – che i nostri Paesi lavorino insieme alla ricerca del vaccino per superare al più presto l’emergenza Covid-19. Una volta trovato il vaccino sarà fondamentale farsi carico di distribuirlo a tutti. Anche a quei Paesi che non hanno la possibilità di garantirlo ai loro cittadini”.

La maratona Ue

Nel frattempo si è mossa la Commissione europea, lanciando una maratona di raccolta fondi per lo sviluppo e la distribuzione di un vaccino per Covid-19 e per la ricerca di metodi per una diagnosi precoce e di trattamenti efficaci contro questa malattia. La presidente Ursula Von der Leyen invita i capi di Stato e di Governo e le aziende di tutto il mondo a impegnarsi a mettere insieme almeno 7,5 miliardi di euro nella fase iniziale della campagna.