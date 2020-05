Msd Animal Health, continua la campagna #altuofianco: iniziative per veterinari e consumatori

In programma altri due webinar. Lunedì 11 maggio si parla dell’impatto dell’emergenza Covid-19 sulla filiera agroalimentare. Mercoledì 13, invece, focus sul regolamento Ue 2016/429 in materia di sanità animale

Lanciata a marzo da MSD Animal Health per supportare i medici veterinari alla luce dell’emergenza Covid-19, la campagna #AlTuoFianco prosegue per tutto l’anno con una serie di iniziative sviluppate sulla base dei bisogni degli specialisti della salute animale. Un progetto flessibile quindi, che si adatta a un contesto in continua evoluzione, con appuntamenti studiati per far fronte a esigenze reali e concrete.

L’impatto sulla filiera agroalimentare

Lunedì, 11 maggio alle 17 MSD Animal Health presenterà infatti “La filiera agroalimentare ai tempi del Coronavirus: prospettive future a seguito dell’emergenza”. Il webinar, realizzato in accordo con Assocarni, Assica e Unaitalia, vuole fare il punto sull’andamento e la gestione di un settore che non ha mai smesso di operare in piena pandemia per garantire la fornitura di derrate alimentari i cui consumi sono aumentati durante l’emergenza. Il tutto assicurando sempre la qualità e la sicurezza dei prodotti finali.

“In momenti come questo, in cui il susseguirsi di notizie non sempre attendibili, può creare timori e confusione nei consumatori, ci è sembrato doveroso far luce sull’impegno e sulla professionalità delle nostre filiere alimentari e dare voce agli esperti del settore” dichiara Vanni Scarso, direttore Livestock di MSD Animal Health.

Il Regolamento Ue 2016/429

Mercoledì, 13 maggio alle 18:05 accompagneremo i medici veterinari a conoscere in che modo il loro ruolo cambierà con l’entrata in vigore in Italia del Regolamento UE 2016/429 relativo alla normativa in materia di sanità animale. Grazie al coinvolgimento di vari esperti del settore, i medici veterinari collegati al webinar “Regolamento UE 2016/429: come cambierà il ruolo del medico veterinario” avranno l’occasione di comprendere e affrontare quindi al meglio questo cambiamento così importante.

Altri approfondimenti

MSD Animal Health, inoltre, continua la sua campagna di formazione anche tramite la creazione e la diffusione di materiali di approfondimento su temi più specifici, come la Lawsonia intracellularis: un archivio di video pillole con infografiche e interviste, facilmente fruibili grazie a una piattaforma digitale, per analizzare a 360° ciò che questo batterio causa all’interno degli allevamenti suini: l’ileite suina.

Al fianco dei veterinari ogni giorno

Il supporto dedicato ai medici veterinari prosegue inoltre con altre due importanti iniziative: #NonMettereInPausa, la campagna digitale creata per ricordare ai pet owner l’importanza di continuare a prendersi cura della salute dei propri animali rivolgendosi al proprio veterinario e “La prima cosa bella 4vets”, un gruppo Facebook creato in collaborazione con Anmvi per supportare i veterinari durante la Fase 2 dell’emergenza, coltivando il loro benessere professionale grazie al coinvolgimento di esperti psicologi, counselor e comunicatori.