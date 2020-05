Covid-19, ripartire in sicurezza con i test sierologici

I kit rapidi oggi disponibili, come quello commercializzato da Diatheva, rilevano le immunoglobuline IgM e IgG fornendo informazioni sulla presenza o meno dell’infezione facilitando la ripresa o la continuità del lavoro. *IN COLLABORAZIONE CON DIATHEVA

Alla fine di aprile un lavoro pubblicato su Nature da un gruppo di ricercatori della Chongqing Medical University, in Cina, ha dimostrato che dopo 19 giorni tutte le persone esaminate (285) con diagnosi di Covid-19 certificata, avevano sviluppato anticorpi contro il virus Sars-Cov2. Una buona notizia di questi tempi, che conferma l’utilità dei test sierologici per Covid-19, soprattutto nella fase 2, durante la quale gli italiani stanno iniziando a muovere i primi incerti passi per la ripartenza. Un percorso, quello verso le normalità, che potrebbe essere più solido se sostenuto da strategie che, dati alla mano, si stanno rivelando vincenti. Come l’uso di app per il tracciamento dei contatti, tamponi per la diagnosi tempestiva anche (e soprattutto) degli asintomatici e appunto i test diagnostici rapidi, per consentire la ripresa – o la continuità – del lavoro in sicurezza.

Il test sierologico di Diatheva

Il test sierologico per la ricerca del Covid-19, commercializzato da Diatheva è destinato al solo uso professionale e dev’essere somministrato da un operatore sanitario. Consente di sapere se un soggetto sia entrato o meno in contatto con il Sars-Cov2, se c’è un’infezione in corso o se vi è stata in passato. L’obiettivo è riammettere i dipendenti nell’ambiente lavorativo con maggior tranquillità sapendo di non essere infetti al momento o di aver sviluppato un’immunità, per lo meno temporanea. Il test rapido Covid-19 IgG/IgM commercializzato da Diatheva ha un’elevata percentuale di specificità e sensibilità, elementi richiesti per l’affidabilità di un test, ed è tra i pochi che hanno ricevuto la doppia certificazione internazionale (CE-IVD e CFDA), a ulteriore conferma della propria validità.

Come funziona un test sierologico

Quando il sistema immunitario entra in contatto con un patogeno, durante la fase acuta dell’infezione vengono prodotte le immuno-globuline M (IgM), anticorpi rilevabili durante la fase iniziale dell’infezione, ma che hanno una durata limitata. In seguito vengono prodotte le IgG che sono invece più stabili e possono perdurare nel sangue anche per tutta la vita, a seconda del patogeno. Nel caso di Sars-Cov2 non è ancora chiaro per quanto tempo le IgG neutralizzanti persistano e proteggano l’organismo, ma sapere di aver sviluppato questa classe di anticorpi fornisce due importanti informazioni: la prima riguarda la diffusione del virus e può essere sfruttata per studi epidemiologici; la seconda l’immunità del soggetto, per quanto limitata nel tempo.

Lavorare in sicurezza

Il test rapido Covid-19 IgG/IgM commercializzato da Diatheva è un test immunocromatografico rapido in grado di rilevare gli anticorpi IgG e IgM da sangue umano intero, siero o plasma. In 15 minuti, tramite prelievo con pungidito di una goccia di sangue (e senza necessità di alcuna strumentazione accessoria), rileva se il soggetto è negativo (e quindi non ha sviluppato risposta immunitaria perché non è mai entrato in contatto con Sars-Cov2) o positivo a IgM, IgG o entrambe. Nel primo caso o se entrambi i tipi di anticorpi sono presenti, è possibile che vi sia un’infezione in corso da Covid-19. Situazione che richiede maggiori accertamenti.

Mentre se il test è risultato positivo alle sole IgG, il risultato evidenzia un’ultima fase o uno stato di pregressa malattia che va approfondito con un’intervista anamnestica da parte del personale sanitario. Proprio per la facilità di utilizzo e la comprovata validità, il test di Diatheva è particolarmente indicato per eseguire un’analisi rapida dello stato di salute delle persone che hanno accesso a strutture di cura pubbliche e private o operanti nelle aziende che si apprestano a riprendere le proprie attività produttive.

Il test molecolare

Diatheva ha anche sviluppato un test molecolare per la diagnosi di infezione da Sars-Cov-2, certificato CE-IVD. Il cosiddetto tampone, che si basa sulla rilevazione qualitativa dell’RNA di SARS-CoV-2 in campioni respiratori superiori e inferiori, durante la fase acuta dell’infezione, per accertare la Covid-19. Tale test ha una sensibilità e specificità diagnostica del 100% ed è basato su un saggio one-step real time multiplo a trascrizione inversa (RT-PCR) basato su sonde fluorescenti marcate per confermare la presenza dell’RNA di Sars-Cov2 grazie all’amplificazione dei geni RdRp ed E.

Il saggio inoltre include anche il target RNasi P come controllo interno positivo per valutare l’estrazione dell’RNA e la presenza di inibitori della PCR. La reazione può essere impostata a temperatura ambiente e i risultati sono disponibili entro due ore dall’estrazione.

Diatheva oltre che fornire il kit molecolare ai laboratori è in grado attraverso Personal Genomics, laboratorio accreditato del proprio gruppo, di offrire il servizio di analisi e refertazione dei tamponi.

Il test ELISA

Infine, Diatheva è impegnata nelle ultime fasi di sviluppo di un altro test sierologico. Si tratta di un saggio immuno-assorbente legato a un enzima (test ELISA) per utilizzo laboratoriale che verrà presto commercializzato. Dando così una risposta a 360° alla diagnosi del virus Sars-Cov2.

