Pfizer vuole più esternalizzazione per la produzione di medicinali e concentrarsi sul vaccino anti-Covid

La multinazionale americana avrebbe deciso di sfruttare ancora di più la sua rete di collaboratori e partner per concentrarsi maggiormente sulla produzione di massa del vaccino anti Sars-Cov-2

Pfizer vuole esternalizzare la produzione di prodotti già esistenti per focalizzarsi soprattutto sullo studio di un potenziale vaccino anti Covid-19.

La rete

La multinazionale americana dispone di un network di circa 200 aziende che possono svolgere un ruolo ancora più importante nella produzione dei farmaci. Ne è convinto Mike McDermott che ne ha parlato con Reuters. La società non ha specificato quali sono le imprese scelte per questo compito, tuttavia è palese che la priorità per Pfizer sia lavorare a tempo pieno e con maggiori risorse sulle novità contro Covid-19 e preparare, una volta verificati i requisiti di sicurezza ed efficacia, una produzione di massa. Intanto negli Usa sono iniziati i trial sull’uomo e in Germania, grazie al partner BioNTech, partiranno a breve.

La produzione

Lo slittamento verso società esterne dovrebbe garantire a Pfizer un maggior tasso produttivo del vaccino nei siti di sua proprietà. Con l’auspicio, rivela Reuters, che la Fda approvi l’uso emergenziale entro ottobre, il gigante americano ha previsto di distribuire 20 milioni di dosi entro la fine del 2020 e svariate centinaia di milioni nel 2021. Nei piani di McDermott sono previste anche nuove assunzioni per fluidificare i meccanismi produttivi.

Tre siti produttivi

Sono almeno tre le aree indicate per la produzione del potenziale vaccino anti-Covid. Due sono negli Stati Uniti e una terza è in Belgio. L’operazione, stando alle cifre offerte da McDermott, dovrebbe costare circa 150 milioni di euro.