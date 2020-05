Ibsa: dipendenti donano 233mila euro per l’emergenza Covid-19

I fondi raccolti dai collaboratori in Italia e in Svizzera sono stati devoluti ad associazioni ed enti caritatevoli. Si sommano ai 475mila euro già stanziati dal gruppo farmaceutici

I dipendenti del gruppo Ibsa donano 233mila euro per l’emergenza Covid-19. Nelle ultime settimane, Ibsa Institut Biochimique (Lugano) e Ibsa Farmaceutici Italia (Lodi) hanno attivato su richiesta dei proprio collaboratori una raccolta fondi. Il risultato? 233mila euro per enti caritatevoli e associazioni, che si sommano ai 475mila già stanziati dal gruppo farmaceutico. “La solidarietà e la generosità dimostrata dai nostri collaboratori ci rende orgogliosi e sono una testimonianza concreta di come l’attenzione alla persona, ai suoi bisogni e alla sua cura, sia un valore cardine in cui si riconoscono tutte le persone Ibsa”, commenta Luca Crippa, ceo e managing director di Ibsa Farmaceutici.

A chi vanno i fondi in Italia…

In Italia il ricavato è stato offerto in parte alla Caritas Ambrosiana, per aiutare lefamiglie in difficoltà, distribuendo gratuitamente il cibo attraverso gli “Empori della Solidarietà”. Una quota è stata destinata ai missionari Cappuccini di Milano, per aiutare le persone rimaste sole e indigenti a causa della pandemia.

…e in Svizzera

In Svizzera i fondi raccolti sono stati devoluti alla Caritas Ticino e a tre associazioni: “Tavolino Magico”, che recupera generi alimentari destinati al macero e li distribuisce alle persone indigenti della Svizzera; “Scoutismo Ticino”, che attraverso l’impegno dei giovani scout, offre una serie di servizi a persone sole che si trovano in stato di necessità; e “Ape del Cuore”, che raccoglie derrate alimentari e beni materiali per aiutare le famiglie bisognose in Canton Ticino.