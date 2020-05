Salute animale: Gioconda acquisisce la maggioranza di Demas

La filiale italiana di LBO France assorbe, tramite il fondo Small Caps Opportunities, la quota di maggioranza del gruppo (con sede a Roma) specializzato nella distribuzione di prodotti veterinari per animali domestici

La quota di maggioranza di Demas, gruppo italiano specializzato nella distribuzione di prodotti veterinari per animali domestici, è stata acquisita da Gioconda tramite il fondo Small Caps Opportunities. Gioconda è la filiale italiana di LBO France, società di private equity. All’operazione hanno partecipato due co-investitori: il Gruppo Banca Ifis e il Gruppo Giovanni Ambrosetti.

La transizione di Demas

Demas continuerà a essere guidata dall’attuale presidente e amministratore delegato Fabrizio Foglietti, che commenta: “L’ingresso nel capitale di Gioconda, filiale italiana di LBO France, è un’ottima notizia per il gruppo Demas. La loro presenza è essenziale per supportarci in questa grande transizione, sia internamente, in particolare aiutando a strutturare un’azienda fino ad oggi ancora a conduzione prevalentemente familiare, sia esternamente con la crescente presenza del gruppo sul mercato italiano e internazionale. Insieme, continueremo a sviluppare la società in cui sono entrato nel 1995 e che sarò lieto di veder continuare a crescere da protagonista con l’aiuto di questo nuovo partner”.

Fondata nel 1969 da Remo Foglietti (la famiglia Foglietti è stata l’unico proprietario finora), Demas si è gradualmente specializzata in prodotti per animali da compagnia. Questo sviluppo è stato rafforzato da alcuni passi importanti tra cui la sottoscrizione nel 1996 di un accordo commerciale con un primario gruppo, leader italiano nella distribuzione in farmacia, l’acquisizione nel 2010 di Foschi, un piccolo distributore di attrezzature e prodotti per veterinari, che si è rapidamente affermato come secondo player sul mercato italiano e la creazione di Giulius, un concept innovativo di distribuzione al dettaglio che oggi conta sette punti vendita a Roma, al fine di rafforzare ulteriormente il suo posizionamento nel segmento degli animali domestici. Demas ha sede a Roma, conta un organico di oltre 160 persone e nel 2019 ha raggiunto un fatturato di 126 milioni di euro.

LBO France e Gioconda

Presente sul mercato italiano dal 2010 attraverso la sua controllata italiana Gioconda, LBO France investe in Francia e in Italia tramite il suo fondo Small Caps Opportunities. Demas rappresenta l’ottavo investimento del fondo e il terzo in Italia dopo Bluclad alla fine del 2018. “Siamo lieti – commenta Arthur Bernardin, managing director di Gioconda – di poter supportare il gruppo Demas in questa nuova fase di sviluppo. Nel corso dei contatti avuti con la famiglia Foglietti, iniziati circa quattro anni fa, siamo stati conquistati dalla società che ha saputo affermarsi come leader nei prodotti veterinari sul mercato italiano, rivolgendosi a distributori farmaceutici, veterinari e privati. La sua presenza in questi tre segmenti – conclude Bernardin – è una vera risorsa in questo mercato resiliente, che cresce del 5% all’anno, guidato dalla crescente medicalizzazione degli animali domestici”.