Covid-19 e Sindrome di Kawasaki, casi aumentati di 30 volte a Bergamo

Lo hanno confermato i pediatri dell'ospedale Papa Giovanni XXIII con un lavoro pubblicato su The Lancet. I numeri sono piccoli, ma gettano le basi per una maggiore comprensione del fenomeno e per aiutare gli altri Paesi colpiti da pandemia

Nell’ultimo mese i pediatri dell’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, una delle città italiane più colpite da Covid-19, hanno registrato un focolaio di una malattia simile a Kawasaki con un’incidenza 30 volte maggiore rispetto al solito. Già durante l’epidemia, lo scorso aprile, gli esperti avevano segnalato un insolito numero di bambini con i sintomi di una rara sindrome infiammatoria, simili alla malattia di Kawasaki. Ora lo hanno confermano, con uno studio pubblicato su The Lancet, in cui hanno valutato l’incidenza e le caratteristiche dei pazienti con questa malattia, diagnosticata durante l’epidemia di Sars-CoV-2. Lo studio inoltre, suggerisce che Covid-19 potrebbe essere collegato a questi rari disturbi infiammatori.

I dati della ricerca

I pediatri hanno confrontato due gruppi di bambini con una revisione retrospettiva delle cartelle cliniche di tutti e 29 i bambini ammessi alla loro Unità pediatrica con i sintomi della malattia di Kawasaki dall’1 gennaio 2015 al 20 aprile 2020. Il primo gruppo con 19 pazienti, 7 maschi e 12 femmine, un’età media di 3 anni, diagnosticati tra gennaio 2015 e il 17 febbraio 2017. Il secondo con dieci bambini, 7 maschi e 3 femmine, con un’età media di 7,5 anni, diagnosticati tra il 18 febbraio e il 20 aprile 2020.

Le maggiori differenze segnalate dai pediatri riguardano nell’incidenza della malattia, 0,3 per mese nel primo gruppo 10/mese nel secondo; l’età media, maggiore nel secondo gruppo; e infine il coinvolgimento cardiaco, registrato per due bambini su 19 nel primo gruppo e 5 su 10 nel secondo. La metà inoltre presentava segni di sindrome da shock tossico, mentre nessuno dei bambini trattati prima del febbraio 2020 aveva questa complicanza. Tutti i pazienti prima e dopo la pandemia hanno ricevuto un trattamento con immunoglobuline, ma l’80% dei bambini durante l’epidemia ha richiesto un trattamento aggiuntivo con steroidi, rispetto al 16% di quelli del gruppo storico.

Il collegamento con Covid-19

Inoltre, come ricordano i ricercatori, i bambini diagnosticati dopo l’inizio dell’epidemia di Sars-CoV-2, hanno mostrato una risposta immunitaria al nuovo coronavirus, con 8 bambini su 10 positivi per le IgG o IgM o entrambi. Gli esperti non escludono che i due pazienti risultati negativi per Sars-Cov2, possano essere in realtà falsi negativi. “L’epidemia di Sars-Cov2 è stata associata a un’alta incidenza di una forma grave di malattia di Kawasaki. Ci si aspetta un analogo focolaio di malattia simile a Kawasaki, nei paesi coinvolti nell’epidemia di Sars-Cov2” hanno commentato i ricercatori. Casi simili infatti sono stati osservati anche negli Usa, a New York, e nel Regno Unito, Inghilterra sud-orientale. Saranno necessari studi più ampi per confermare il link, intanto però i dati potrebbero essere utili per gli altri Paesi colpiti dalla pandemia, che potrebbero aspettarsi un aumento simile di casi.

La malattia di Kawasaki

La malattia di Kawasaki è una condizione rara che colpisce in genere i bambini di età inferiore ai 5 anni. Fa infiammare e gonfiare i vasi sanguigni. I sintomi tipici includono febbre ed eruzione cutanea, occhi rossi, labbra o bocca secche o screpolate, arrossamento sul palmo delle mani e sulla pianta dei piedi e ghiandole gonfie. In genere, circa un quarto dei bimbi affetti presenta complicanze cardiache, ma la condizione è raramente fatale se trattata in modo appropriato in ospedale. Non è noto cosa la scateni, ma si ritiene che possa essere una reazione immunitaria anormale a un’infezione.

Sintomi più gravi

I ricercatori hanno precisato che si tratta comunque di una sindrome rara e che in generale i bambini rimangono minimamente colpiti dall’infezione da nuovo coronavirus. Da notare però, che sebbene tutti i piccoli pazienti sono sopravvissuti, quelli che si sono ammalati durante la pandemia hanno mostrato sintomi più gravi di quelli diagnosticati nei cinque anni precedenti. Difficile però trarre conclusioni definitive, come ammettono gli stessi autori del lavoro, basandosi su numeri così piccoli.

Il virus può colpire i bambini

“Abbiamo notato un aumento dei bambini indirizzati al nostro ospedale con una condizione infiammatoria simile alla malattia di Kawasaki nel periodo in cui l’epidemia di Sars-Cov2 stava prendendo piede nella nostra regione. Anche se questa complicanza rimane molto rara, il nostro studio fornisce ulteriori prove su come il virus può colpire i bambini” evidenzia Lucio Verdoni, reumatologo pediatra del Papa Giovanni XXIII, tra gli autori del lavoro.

Un aiuto per gli altri Paesi

La speranza è che il lavoro sia d’aiuto per i medici di tutto il mondo alla prese con Sars-Cov2. Soprattutto per comprendere le conseguenze del virus nei bambini, come ha precisato l’autore principale dello studio Lorenzo D’Antiga. “Questo potrebbe fornire informazioni cruciali sulle risposte immunitarie al nuovo coronavirus”, ha aggiunto in un commento Russell Viner, presidente del Royal College of Paediatrics and Child Health e docente dell’University College London Great Ormond Street Institute of Child Health. “Se si tratta di un fenomeno mediato da anticorpi, potrebbero esserci implicazioni per gli studi sui vaccini e potrebbe anche spiegare perché alcuni bambini si ammalano gravemente di Covid-19, mentre la maggioranza non ne è affetta, oppure è asintomatica”.