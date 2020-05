Vaccini anti-Covid per tutti, firmato un appello indirizzato all’Oms in vista dell’Assemblea generale

Capi di Stato in carica o chi ne hanno ricoperto il ruolo, scienziati, premi nobel e funzionari di istituzioni internazionali hanno fatto una serie di richieste all'Organizzazione mondiale della sanità in vista dell'Assemblea generale del 18 maggio. Intanto gli Usa si accordano con Sanofi

Sono 140 i firmatari di una lettera indirizzata ai governi affinché le cure anti-Covid siano rese disponibili a tutti, senza eccezioni. A mettere il proprio nome, capi di governo in carica o chi ne hanno ricoperto il ruolo in passato, scienziati, politici illustri e alti funzionari di organizzazioni internazionali. Il documento è stato pensato in vista dell’Assemblea generale Oms prevista per il 18 maggio il cui ordine del giorno c’è proprio il tema Sars-Cov-2.

Nessuno resti indietro

“Non è il momento di permettere agli interessi privati delle corporazioni e dei governi di sospendere le necessità di salute globale o di lasciare tutto nelle mani delle logiche del mercato. L’accesso ai vaccini – è scritto nella lettera – è un tema di sanità pubblica globale. Non possiamo permettere alcun monopolio né la competizione nazionalistica”. Helen Clark, ex Primo ministro della Nuova Zelanda dice: “Non possiamo pensare allo stesso modo di fare business di prima. Il vaccino Covid-19 non appartiene a nessuno e deve essere gratis per tutti”. Anche l’ex ministro delle Finanze brasiliano Nelson Barbosa ha molti dubbi sull’attuale assetto di mercato globale. “Le soluzioni di mercato non sono ottimali per sconfiggere la pandemia”.

Le richieste

Sono almeno tre le richieste che vengono elencate. La prima riguarda la condivisione delle conoscenze, la seconda un piano globale ed equo per la produzione e distribuzione delle terapie e la terza un’accessibilità gratuita o a prezzo calmierato per tutti, soprattutto per quei Paesi a basso o medio reddito che non hanno capacità economiche tali da sostenere ingenti spese sanitarie.

I firmatari

Tra coloro che hanno apposto la propria firma ci sono numerosi capi di Stati africani, sudamericani e asiatici, ma anche personaggi di peso nelle istituzioni internazionali come l’ex presidente della Commissione europea José Manuel Barroso, Muhammad Ali Pate (Direttore global del Health, nutrition and population global practice della Banca mondiale), Vera Songwe (vice segretario Onu) o scienziati ed esperti universitari come il premio nobel all’economia Joseph E. Stiglitz.

Il nazionalismo dei vaccini e il caso Sanofi

I timori sono comprensibili. Le notizie che arrivano dagli Usa non sono confortanti in questo senso. Bloomberg ha segnalato che Sanofi è in trattativa con la Casa Bianca per fornire il vaccino appena sarà pronto esaudendo così i desiderata del presidente Donald Trump che da mesi sta cercando di mettere le mani su una potenziale cura. Ormai storico il suo tentativo di appropriarsi tramite compravendita del prodotto della tedesca CureVac indispettendo mezzo mondo. American first, è sempre stato il suo motto. “Gli Stati Uniti avranno diritto all’ordinazione prioritaria più consistente, dal momento che hanno investito di più”, ha detto il Ceo di Sanofi Paul Hudson alla testata americana.