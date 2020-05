Dispositivi medici, 180mila euro per il cerotto intelligente che monitora la temperatura

Attraverso una campagna di equity crowdfunding EasyTemp, dispositivo realizzato dalla startup AEBiosystem, ha raccolto il doppio della cifra inizialmente ipotizzata. Il suo sistema di monitoraggio è in grado di controllare la temperatura a intervalli scelti dall’operatore e trasmettere i dati a un’app

Si è chiusa con una raccolta di 180mila euro (il doppio rispetto all’obiettivo iniziale di 90mila) la prima campagna di crowdfunding, realizzata da AEBiosystem (startup innovativa che coniuga innovazione tecnologica e micro-elettronica biomedicale) per l’industrializzazione del dispositivo intelligente EasyTemp, un cerotto che monitora la temperatura con una tecnologia flessibile e impermeabile.

Le caratteristiche del dispositivo

Il dispositivo è ideato per il monitoraggio continuo di pazienti cronici e pediatrici in tre diverse versioni, con utilizzo o meno della batteria utilizzando la tecnologia bluetooth o Nfc, potrà essere di supporto anche per la gestione dei pazienti affetti da Covid-19.

Grazie all’uso di cerotti igienici e sostituibili, EasyTemp può essere applicato saldamente in aree del corpo non invasive. Ciò consente di avere un rilevamento della temperatura corporea estremamente rapido (0,3 sec) e preciso (± 0,1 ° C).

Il suo sistema di monitoraggio è in grado di controllare la temperatura a intervalli scelti dall’operatore (es.:ogni 30 secondi, ogni 1 minuto, ogni 15 minuti, ecc.) e trasmettere i dati ad un’app mobile attraverso la sua tecnologia Ble o Nfc.

I suoi campi di applicazione spaziano dall’ospedaliero al domestico. Infatti, il personale medico può ricevere un avviso alla propria postazione in caso di aumento costante della temperatura corporea del paziente, o i genitori possono ricevere una notifica sul cellulare nel momento in cui la temperatura del bambino superi il limite scelto (es.: >37,9° C).

In arrivo altri investimenti?

EasyTemp già con la prima campagna ha tagliato il traguardo raccogliendo il 200% di quanto previsto raggiungendo l’importo massimo previsto dalla delibera assembleare. Sono arrivate ulteriori richieste di investimento che saranno vagliate nelle prossime raccolte.

“Sono particolarmente felice di questo risultato perché in questo particolare momento di difficoltà economica siamo riusciti a supportare una startup particolarmente dinamica e con ulteriori progetti di sviluppo supportati dal nostro network” ha dichiarato Pierpaolo Pontecorvo, direttore del Cluster CHICo.

La campagna

La campagna è curata dalla piattaforma di equity crowdfunding Lifeseeder, piattaforma italiana specializzata nella filiera life science, nata dall’esperienza del cluster delle scienze della vita del Lazio “CHICo” ed in grado di gestire tutte le fasi d’investimento di una Pmi o startup.