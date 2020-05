Medici di famiglia: Angelini Pharma dona 600mila prodotti disinfettanti

L’iniziativa a favore della Società italiana di medicina generale (Simg) e del sindacato Fimmg. Finora l’azienda ha messo a disposizioni di Regioni e Protezione Civile oltre 20 tonnellate di gel

Ai medici di famiglia quasi 600mila prodotti disinfettanti grazie ad Angelini Pharma. L’azienda donerà oltre 70mila flaconi e oltre 500mila bustine del suo noto gel (Amuchina) alla Società italiana dei medici di medicina generale (Simg) e al sindacato Fimmg.

Proteggere i medici di famiglia

“L’emergenza non è finita – commenta Michela Procaccini, direttore medico in Italia di Angelini Pharma – e dobbiamo proseguire nel fare la nostra parte. Questo significa continuare ad adoperarci per proteggere i nostri medici, le nostre infermiere e i nostri infermieri, gli operatori sanitari impegnati in prima linea, così come i cittadini tutti. Concretamente oggi rispondiamo a una necessità di maggiore protezione dei medici di medicina generale che avranno da qui in poi un ruolo di prima importanza nella lotta a Covid-19 e dovranno garantire ai pazienti la massima sicurezza possibile”.

Scorte già in viaggio

All’iniziativa il plauso di Claudio Cricelli, presidente Simg: “Abbiamo già iniziato l’invio coordinato ai medici dei prodotti ricevuti: si tratta di dispositivi indispensabili e purtroppo, vista la situazione emergenziale, non sempre semplici da reperire. Desidero quindi esprimere la nostra gratitudine per questa donazione incondizionata che rafforza la solidarietà tra i professionisti della medicina generale e le aziende del settore sanitario”. Silvestro Scotti, segretario general della Fimmg, commenta: “In questo momento atti concreti di solidarietà sono di grande aiuto – reperire il gel disinfettante per le mani non è semplice e per i medici della medicina generale è una vera e propria arma di prevenzione dal contagio. La donazione che dimostra una grande sensibilità che ci aiuta ad arginare una minaccia dalla quale nessuno può dirsi al riparo”.

L’impegno di Angelini Pharma

Finora in Italia Angelini Pharma ha donato 10mila flaconi di gel mani a settimana alle prime Regioni fortemente colpite e con l’evolversi della pandemia ha esteso la donazione alla Protezione Civile donando 240mila flaconi complessivamente oltre 20 tonnellate. Un impegnoal quale Angelini Pharma ha risposto con gli stabilimenti produttivi di Casella e Ancona, oltre ad una terza linea produttiva autorizzata, in cui si lavora per soddisfare una richiesta senza precedenti.