Supporto piscologico ai veterinari: nasce VetHelpLine

Il Gruppo Benessere dell’Anmvi, con il sostegno di Msd Animal Health, attiva una linea telefonica - gestita dall’associazione Coinetica - per mettersi in contatto con uno psicoterapeuta o psicologo

Nasce VetHelpLine, una linea telefonica dedicata al supporto psicologico per i veterinari. È la nuova iniziativa lanciata dal Gruppo Benessere dell’Associazione nazionale medici veterinari italiani (Anmvi), con il supporto di Msd Animal Health. Tappa più recente di un percorso che nelle scorse settimane ha visto il lancio del gruppo Facebook chiamato “LaPrimaCosaBella4Vets” e vede Msd Animal Health impegnata al fianco dei medici veterinari per garantirne formazione, informazione, aggiornamento e anche benessere professionale e personale.

VetHelpLine

VetHelpLine è un servizio attivo tutti i martedì dalle 9 alle 13 (il numero è 3272289554) ed è gestito dall’Associazione culturale Coinetica. I veterinari che lo vorranno potranno mettersi in contatto con uno psicoterapeuta o uno psicologo adeguatamente formato per affrontare o confrontarsi su momenti di difficoltà professionale o personale e per ricevere una consulenza personalizzata.

Clicca qui per ricevere la rivista