Regione Campania finanzia un progetto del Tigem per condividere le competenze contro Covid

Anche l’Istituto Telethon di genetica e medicina (Tigem) di Pozzuoli mette le proprie competenze a disposizione della gestione dell’emergenza COVID19 grazie a un finanziamento di 500 mila euro all’interno di un più corposo investimento di Regione Campania con sette milioni che investe anche altri settori. L’obiettivo del progetto è studiare, partendo dal materiale dei tamponi effettuati su pazienti nell’area di Napoli, l’evoluzione del genoma virale e la risposta delle cellule respiratorie dei pazienti all’infezione da Covid-19. Allo studio parteciperanno anche l’Istituto nazionale tumori “Fondazione Pascale”, l’Azienda ospedaliera dei Colli – ospedale Domenico Cotugno e l’Istituto zooprofilattico sperimentale (Izs) del Mezzogiorno.

Il progetto

Nell’ambito del progetto promosso dalla Regione Campania, Tigem e Ngd (Next generation diagnostic, società fondata a Pozzuoli da Telethon focalizzata su malattie genetiche e oncologiche) analizzeranno il materiale genetico estratto dai tamponi nasali o faringei di pazienti positivi al virus Sars-Cov-2. Il valore aggiunto sarà rappresentato dalla possibilità di analizzare in modo rapido, economico e simultaneo l’Rna non solo di origine virale ma anche quello delle cellule dell’epitelio respiratorio dei pazienti e di eventuali altri microbi presenti (ad esempio altri virus). Questo permetterà di ottenere diverse informazioni aggiuntive.