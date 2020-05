Takeda Italia, Luca Livraghi nuovo Ethics & compliance Director

In Takeda Italia da gennaio 2019, Luca Livraghi ha ricoperto in precedenza la carica di Head of customer excellence e di Business operations in Shire Italia, maturando un’importante esperienza nell’ambito del Management consulting

Takeda Italia annuncia la nomina di Luca Livraghi a Ethics & compliance director. La carica intende armonizzare e guidare la strategia aziendale con gli elevati standard etici che, a conclusione dell’integrazione con Shire Italia, appartengono in continuità alla nuova Takeda.

Il profilo

In Takeda Italia da gennaio 2019, Luca Livraghi ha ricoperto in precedenza la carica di Head of customer excellence e di Business operations in Shire Italia, maturando un’importante esperienza nell’ambito del Management consulting. A capo della direzione Ethics & compliance, Luca sarà impegnato a supportare e incoraggiare i colleghi ad agire secondo i valori etici di Takeda e a seguire, ogni giorno, processi decisionali basati sulle quattro priorità strategiche dell’azienda: paziente, fiducia, reputazione e business. Obiettivo di questa funzione è anche contribuire al rafforzamento di una cultura aziendale attenta e consapevole, grazie ad attività di formazione volte ad assicurare comportamenti coerenti con i principi etici di Takeda, consolidati in oltre 235 anni di storia.

“La nuova Takeda Italia ha consolidato il suo ruolo di leadership nel panorama biofarmaceutico e siamo consapevoli che questo implica una grande responsabilità verso tutti i nostri stakeholder”, ha commentato Rita Cataldo, Amministratore delegato Takeda Italia. “Per questo lavoriamo quotidianamente nel rafforzare e diffondere i nostri valori etici di compliance e integrità, che hanno guidato Takeda nel corso della sua lunga storia e che riconfermiamo con forza in questa nuova fase”.