Acquisti sanitari: le modifiche portate dal periodo emergenziale e le prospettive future

Webinar, 4 giugno 2020, h 16.00

L’emergenza sanitaria causata dal Covid-19 ha reso necessari, tra le altre cose, molti cambiamenti nell’ambito degli acquisti sanitari. Partendo da una breve panoramica delle novità legislative introdotte in materia d’appalti durante i mesi di lockdown, si cercherà di tratteggiare quello che ci riserverà il futuro, dalla stabilizzazione della normativa emergenziale alla pubblicazione del Regolamento al Codice appalti, fino addirittura a ipotizzarne una sospensione/abrogazione, in modo da addivenire ad una normativa del tipo “sistema-Genova”.

Il webinar, della durata di circa 45 minuti, è a partecipazione gratuita fino a esaurimento posti.

Speaker

Avv. Andrea Stefanelli

Co-founder, Co-owner, Studio Legale Stefanelli&Stefanelli

Andrea Stefanelli è avvocato cassazionista, co-fondatore e co-titolare dello Studio Legale Stefanelli&Stefanelli. È esperto di diritto amministrativo, e in particolare di appalti pubblici di lavori, forniture e servizi, contrattualistica pubblica, concessioni e convenzioni.

Avv. Silvia Stefanelli

Co-founder, Co-owner, Studio Legale Stefanelli&Stefanelli

Silvia Stefanelli è avvocato cassazionista, fondatore e co-‐titolare dello Studio Legale Stefanelli&Stefanelli. Esperta di diritto sanitario, con particolare competenza in ambito di sanità digitale, medical device, pubblicità sanitaria, autorizzazioni e accreditamenti. Ha inoltre sviluppato una solida esperienza nell’ambito della disciplina privacy. Nel 2016 ha conseguito il titolo di “Privacy Officer e Consulente della Privacy” e nel 2017 il certificato “Course on European Data Protection Law” rilasciato all’Academy of European Law di Bruxelles. Segue molti progetti di sviluppo innovativi in sanità legati all’uso delle nuove tecnologie. Oggi svolge il ruolo di Data Protection Office in diverse realtà sia private che pubbliche.

