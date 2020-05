Approvazione farmaci veterinari, ci sono due nuovi vaccini

I due prodotti sono stati pensati per i pulcini in favore dell'immunizzazione contro il virus di Marek

Il Comitato per l’uso dei farmaci veterinari dell’Ema ha espresso parere positivo per due vaccini di Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH. Sono due vaccini molto simili. Il primo è un vaccino virale ricombinante sia per l’immunizzazione e la prevenzione della mortalità per le lesioni provocate dal virus di Marek che contro la bursite nei pulcini dei polli con età superiore a un giorno di vita. Il secondo è un è specifico contro il virus di Marek.

Variazioni di indicazione

Ci sono anche svariate variazioni di indicazione prese in esame dal Chvp. La prima riguarda l’aggiunta di un indirizzo terapeutico per tylvalosin da utilizzare nell’acqua per i maiali. La seconda variazione riguarda un vaccino contro la Bluetongue per permettere l’attuale uso monovalente contro il sierotipo 4 per il bestiame. Parere positivo anche per la variazione di tipo II per il vaccino contro calicivirosi felina, rinotracheite virale felina, panleucopenia felina (vivo attenuato) e leucemia felina (inattivato). Si è chiesto, e ottenuto, l’inizio dell’immunità del vaccino a 3 settimane dopo la prima iniezione.