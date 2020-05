BioInItaly Investment Forum & Intesa Sanpaolo StartUp Initiative: 4 startup del Life science in finale

Le pmi in questione sono Eucardia, U-Care, Metis e Prindex e vanno ad affiancarsi alle altre cinque che appartengono alla categoria Circular bioeconomy (Bioenutra, Biova, Relicta, Galatea Biotech e Grinp)

Birre ottenute da pane invenduto, bioplastiche da fonti rinnovabili totalmente compostabili, polifenoli antiossidanti, antinfiammatori e antinvecchiamento ottenuti dal riutilizzo delle acque di vegetazione. E ancora: dispositivi medici per la cura dell’insufficienza cardiaca e di quella renale acuta, nuovi kit diagnostici per la Sclerosi multipla e molte altre innovazioni biomedicali. Sono solo alcuni dei progetti in ambito Circular bioeconomy e Scienze della vita che sono state selezionate da “BioInItaly Investment Forum & Intesa Sanpaolo StartUp Initiative”, il percorso organizzato da Assobiotec, Intesa Sanpaolo innovation center e da Cluster spring che da 13 anni permette alle startup innovative biotecnologiche e ai progetti di impresa di incontrare investitori finanziari e corporate di tutto il mondo. Tra le nove finaliste, quattro sono startup del Life science.

Le quattro finaliste delle Scienze della vita

Le pmi in questione sono Eucardia, U-Care, Metis e Prindex e vanno ad affiancarsi alle altre cinque che appartengono alla categoria Circular bioeconomy (Bioenutra, Biova, Relicta, Galatea Biotech e Grinp).

Eucardia è una pmi innovativa che lavora allo sviluppo di un dispositivo medico impiantabile per la cura dell’insufficienza cardiaca. Grazie al profilo di mini-invasività, il dispositivo mira a offrire ai pazienti affetti da insufficienza cardiaca sistolica avanzata una soluzione terapeutica più semplice, precoce e meno invasiva rispetto a quelle attualmente disponibili, con l’obiettivo di migliorarne qualità e aspettativa di vita, riducendo al contempo gli ingenti costi sanitari per la loro assistenza.

U-Care è un progetto che mira a risolvere il problema dell’insufficienza renale acuta (Aki) negli ospedali. L’Aki consiste in una rapida diminuzione della funzionalità renale, ne soffre circa il 50% dei pazienti ricoverati in terapia intensiva comportandone un aumento di 10 volte della mortalità e un costo solamente per il sistema sanitario italiano di tre miliardi di euro annuo. Il problema di questa patologia è di essere una patologia silenziosa: infatti a oggi non è possibile prevedere un episodio di insufficienza renale prima che accada, limitandone quindi la sua prevenzione. Per risolvere questo problema, U-Care sta sviluppando un innovativo dispositivo medico in grado di prevedere l’insorgenza di un episodio di Aki 12 ore prima che accada. Combinando quindi sensori ed algoritmi di intelligenza artificiale proprietari U-Care è in grado di supportare il medico nella prevenzione dell’insufficienza renale, salvando vite umane e riducendo i costi a carico del sistema sanitario.

La startup Metis ha sviluppato un anticorpo umanizzato innovativo che ha come target l’oncogene Met, con un meccanismo d’azione unico e un agente “best in class” per i tumori che presentino un’amplificazione dell’oncogene Met. Dimostrata forte efficacia pre-clinica e può essere utilizzato in combinazione con altri agenti terapeutici. Supportata da oltre tre decenni di ricerca focalizzata su un oncogene specifico, beneficia di una profonda conoscenza della biologia e della patologia che è guidata dall’oncogene sul cancro.

Prindex srl sta sviluppando un kit diagnostico “Elisa” per la Sclerosi multipla al fine di rilevare l’autoanticorpo nel sangue. Il kit diagnostico consentirà la diagnosi differenziale e il monitoraggio dell’efficacia della terapia, in maniera non invasiva, per una malattia “difficile da diagnosticare” e difficile da gestire nella pratica medica. Risultati accurati possono essere forniti in pochi giorni, con un solo esame del sangue, in contrasto con l’attuale realtà che necessita di mesi o anni, inclusa la puntura lombare, per poter fare diagnosi. L’utilizzazione della metodica consentirà grandi risparmi di risorse per i servizi sanitari nazionali. Sono in corso esperimenti che, per mezzo della scoperta scientifica utilizzata per la diagnosi di Sclerosi multipla, potrebbero consentire di mettere a punto una terapia innovativa di tipo eziologico per la Sclerosi multipla.

Il contest

BioInItaly Investment Forum & Intesa Sanpaolo StartUp Initiative è iniziato nel mese di gennaio, con l’organizzazione di un road show nazionale che ha toccato le città di Napoli, Catania, Bari, Roma, Padova e Trento, raccogliendo un centinaio di progetti e candidature. L’esperienza è proseguita nei mesi successivi per 20 realtà, attraverso un percorso formativo curato da Bill Barber, coach e responsabile Valutazione e accelerazione startup di Intesa Sanpaolo Innovation center. A conclusione del percorso, i protagonisti sono stati chiamati a presentare il proprio progetto al deal line-up di fronte a una platea di selezionatori panelist fra investitori finanziari, esperti di settore e manager di impresa. Al termine di questo articolato viaggio e nel pieno rispetto dei limiti imposti dalla gestione dell’emergenza pandemica, le 9 startup finaliste hanno avuto accesso all’Investment Forum, che nonostante la modalità digitale ha raccolto l’interesse di oltre 200 investitori a livello internazionale.