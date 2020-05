Recovery Fund, all’Italia 173 miliardi di cui 82 a fondo perduto

Secondo la proposta della Commissione Ue, sui 750 miliardi totali al nostro Paese andranno in totale 173 miliardi di euro, di cui 82 a fondo perduto. I rimanenti 91 saranno in prestito. Rimane ora da negoziare con Olanda, Austria, Svezia e Danimarca che propongono un piano di aiuti alternativo

All’Italia la fetta più grossa del mega programma di aiuti europei da 750 miliardi. Al nostro Paese andranno in totale 173 miliardi di euro, di cui 82 a fondo perduto. I rimanenti 91 saranno concessi sotto forma di prestito. Le proposte della Commissione dovranno ora essere ora vagliate entro luglio per trovare una quadra soprattutto con i quattro Paesi (Olanda, Danimarca, Svezia e Austria) che non vedono di buon occhio la decisione di destinare tanto denaro a fondo perduto.

Piano di aiuti

Dell’ammontare totale, 500 miliardi saranno, infatti, a fondo perduto, mentre gli altri 250 potranno essere ripagati a partire dal 2027 fino 2058. Non sono ancora stati resi noti i vari allocamenti, tuttavia, da fonti interne, sembra che all’Italia sia spettata la somma maggiore (a seguire la Spagna con 140 miliardi). I soldi potranno essere reperiti sui mercati da bond continentali emessi dalla Commissione. L’Ue rimborserà i dententori dei titoli sfruttando le risorse provenienti da plastic tax ed elusione fiscale. A questi 750 miliardi si aggiungono, anche gli oltre 1000 miliardi previsti dal Quadro finanziario pluriennale 2021-2027 per un totale complessivo di 1850 miliardi. L’accesso è garantito a seguito di un’approvazione del programma che ogni Stato dovrà presentare a Bruxelles indicando come saranno spesi quei soldi in ottica emergenza Covid-19.