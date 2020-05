Sanofi vende azioni Regeneron per 11,7 miliardi di dollari

Le quote della società americana rappresentano circa 23 milioni di azioni al costo singolo di 515 dollari. Regeneron ne riacquiesterà 9,8 milioni allo stesso prezzo per un importo complessivo di cinque miliardi

La francese Sanofi ha annunciato la vendità del 20,6% delle azioni dell’americana Regeneron. L’operazione frutterà circa 11,7 miliardi di dollari. Entrambe le aziende hanno ribadito che la decisione non comprometterà la loro decennale partnership.

L’operazione

Le quote di Regeneron in mano a Sanofi rappresentano circa 23 milioni di azioni. Il costo totale della vendita è stata fissata a 515 dollari ad azione. Regeneron ne riacquisterà una parte (9,8 milioni di azioni proprie) allo stesso prezzo per un importo complessivo di cinque miliardi. Il pagamento sarà ripartito in 3,5 miliardi in contanti e 1,5 miliardi tramite finanziamenti. Alla francese rimarranno 400 mila azioni della controparte americana.

Collaborazione di lunga durata

La partnership tra Sanofi e Regeneron risale al 2003 e ha portato a cinque approvazioni (compreso dupilumab la cui indicazione per i bambini tra i 6 e gli 11 anni è stata approvata dalla Fda il 26 maggio 2020). La vendita, come detto, non pregiudica l’intesa. Il Ceo di Sanofi, Paul Hudson, ha però detto che “questa strategia ci aiuterà in ottica di una maggiore innovazione e crescita. La collaborazione con Regeneron rimane parte integrante della nostra strategia”. Contro Covid-19, tra l’altro, Regeneron e Sanofi stanno testando l’anticorpo monoclonale Sarilumab pensato per trattare adulti affetti da artrite reumatoide da moderata a severa.