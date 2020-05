Bomi si consolida e acquisisce Logifarm

Si rafforza la posizione dell'azienda italiana attiva nel campo della logistica integrata nel settore healthcare

Bomi Group, azienda attiva nel campo della logistica integrata a servizio del settore healthcare, annuncia l’acquisizione di Logifarma, storica società italiana specializzata in logistica farmaceutica.

Chi è Logifarma

Logifarma nasce nel 1997 a Pomezia, a 25 km da Roma. A oggi l’azienda è uno dei punti di riferimento italiani nella logistica del settore farma con più di 30 clienti riconosciuti a livello internazionale. Al centro dell’accordo ci sono i cinquemila metri quadrati di magazzino che sono destinati allo stoccaggio di prodotti a temperatura controllata +15/+25°C e +2/+8°C, questi ultimi in una cella dedicata di 400 metri quadrati. Oltre alle attività di deposito e distribuzione, Logifarma offre i servizi di trasporto primario, di gestione in-house per la produzione, e dispone di una officina farmaceutica di 300 metri quadrati dove si svolge la rilavorazione di qualunque tipologia di farmaco o integratore alimentare. Logifarma è titolare inoltre delle autorizzazioni Aifa per lo stoccaggio Api, importazione di medicinali e confezionamento di farmaci sperimentali.